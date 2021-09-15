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「張錫銘第二」黃江正落網癱軟：心臟受不了　警追搶案餘款6546萬

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南市警四分局、刑警局南打中心，聯手在安平區慶平路大樓前查獲涉及7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃江正，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生在2009年間，台南發生國內最大的現鈔強盜案，台南黃金盤商蔡進添遭搶7736萬元，唯一在逃要犯黃江正，被台南市警四分局於15日下午2時許，在安平區慶平路大樓前查獲，起獲改造手槍2枝、空氣槍1枝、子彈38發，黃嫌另涉強盜及擄人勒贖等重大刑案，四分局目前正與刑警局南打中心持續擴大追查中。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局指出，本案警方過去持續清查轄區大樓出租屋狀況，發現疑似重大逃犯黃江正在安平區活動出入，案經多日調閱監控系統比對影像，確認該人身份涉及發生在2009年國內最大的現金強盜案，當時黃金盤商蔡姓老闆於銀行提領現鈔7736萬元，遭多人持槍強盜，且黃嫌還另涉2014年擄人勒贖500萬。四分局隨後即與刑事局南打中心組成專案小組，報請台南地檢署檢察官陳冠霖指揮偵辦。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案小組連續追蹤分析確認落腳處所後，立即向檢察官報告，後見時機成熟，於15日下午2時許，在台南市安平區慶平路88號前緝獲58歲黃嫌，初步查獲改造手槍2枝、空氣槍1枝、子彈38發。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃嫌落網後，一度不承認「本尊」身份與居住處所，但隊長蔡志成一句話「江正，我追你很久了」，黃嫌自知無法脫逃、卸下心防，專案小組隨後至其承租的套房搜索，過程中，警方急於追查過去犯案涉及的贓證物與金錢，卻在出租屋的雜物區查獲3把槍枝與子彈，黃嫌當下癱軟無言，直稱「心臟受不了」。

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局、刑警局南打中心，共同在台南市安平區慶平路大樓前查獲涉嫌7736萬元強盜案的在逃犯嫌黃正江，起獲改造手槍2把、空氣槍1把、子彈38發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局分局長甘炎民表示，本案有賴過去實施清樓專案與民眾建立的合作默契，針對周邊可疑人事物實施了解與通報，因而揪出黃嫌，起獲槍彈，化解未來可能發生的治安衝突事件，目前全案專案小組亦擴大追查贓款及其所涉案件中。

▲台南市警四分局分局長甘炎民表示，目前全案專案小組亦擴大追查贓款及其所涉案件中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警四分局分局長甘炎民表示，專案小組正擴大追查贓款下落。

據了解，台南市黃金盤商蔡進添於2009年11月23日下午駕車前往忠義路兆豐銀行提領7736萬元現金，不料返回西門路一段寶信鐘表行前，蔡男正準備開啟車門時，突遭男子王志成等人分持手槍、電擊棒強盜現款，王志成並持槍射擊鐘表行老闆娘林美志右小腿成傷，兩袋現鈔被搶走，損失7736萬元。

檢警追查發現被害人的小妹蔡婕涵涉嫌通風報信，並循線逮捕其他多名嫌犯，追回贓款包括現鈔、贓款購置的房屋和車子，合計1190萬元，可惜的是，尚有一名嫌犯黃江正在逃。

本案蔡女被判處有期徒刑11年，另現場開槍打傷人的王志成判刑14年6個月，遭緝獲的7人中，除了蔡婕涵、王志成外，還有方東隆判刑12年10月，蔣春益及林秉嶧各判刑12年，蘇建銘和王重義判刑1年，如今唯一在逃的黃江正在台南落網，本案被告8人全部到案。由於當初只追回贓款1190萬元，檢警認為未追回的現金贓款流向黃嫌應清楚，目前將追查贓款及清黃嫌其他案件列為主要重點目標，擴大偵辦中。

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