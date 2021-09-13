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社會 社會焦點 保障人權

搶1900元判5年半！壯男缺錢花用盯上按摩女　菜刀抵脖逼吐現金　

▲金門的「砲彈菜刀」是特產之一，是由八二三炮戰期間解放軍砲擊金門的砲彈彈片、彈頭所製造。不過，就有網友在PTT問卦，「一顆彈殼可以製成40～60把菜刀，至今尚未用完，那金門菜刀的砲彈什麼時候會用完？」，貼文一出，隨級引起網友討論，還有人說，「砲彈會自己長回來， 用不完喔！」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲朱姓男子因缺錢花用，竟持菜刀抵住張姓女子的脖子，對她強搶1900元得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中一名朱姓男子疑似缺錢花用，竟隨身攜帶菜刀，在路上隨機尋找目標下手。去年4月，張姓女子上前詢問朱男是否要按摩，朱先是假意答應，等張女表示要先收取費用時，隨即掏出菜刀抵住張女脖子，要求她把身上的財物交出，得手1900元。台中地院審理後，依攜帶凶器強盜罪，判其有期徒刑5年6月。

朱姓男子去年4月，疑似因為缺錢花用，竟隨身攜帶菜刀，在路上尋找目標，恰好遇到張姓女子上前詢問，是否要按摩？朱男眼見獵物上門，先是假意答應，跟著張女一起前往按摩店，抵達按摩店後，張女向朱男表示按摩要先收取費用時，熟知朱男竟突然自腰間抽出一把菜刀，抵住張女的脖子，要求她把身上的財物全部交出。張女迫於無奈，將身上1900元現金交付給朱男，再趁著朱男未注意時，趁機逃出，報警求助，而朱男見事跡敗露，也馬上落跑。

警方獲報後，循線調閱監視器畫面，將朱男逮捕到案。台中地院審理後查出，朱男先前曾有公共危險案件的前科，被判刑3月確定，如今不到5年就再度犯案，顯見其出獄後未能自我控管。

法官指出，朱男正值青年，卻不思以正當途徑獲取財物，僅因缺錢花用，就萌生歹意，持刀強搶他人財物，敗壞社會風氣，不過因為被害人張女在偵訊時撤回告訴，表明不願追究，台中地院也依法將其減刑，判朱男有期徒刑5年6月，並將其不法所得沒收。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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