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大陸一天本土+49「莆田佔38例」 　福建累計確診已達200例

▲福建莆田Delta疫情。（圖／CFP）

▲福建莆田Delta疫情嚴峻。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委16日通報，15日，新增本土病例49例（福建48例，其中莆田市38例、廈門市8例、泉州市2例；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），無新增本土無症狀患者。Delta病毒傳播速度快、傳染力強，短短6天時間，就已在福建導致200人染疫。

據悉，雲南15日新增的1例本土確診病例為福建福州人，15日在瑞麗市集中隔離酒店重點人群核酸檢測中發現，已被轉送至定點醫院進行隔離診治。

通報顯示，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例80例。其中境外輸入病例31例（雲南22例，廣東3例，上海2例，四川2例，浙江1例，山東1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（四川2例，浙江1例，廣東1例）；本土病例49例（福建48例，其中莆田市38例、廈門市8例、泉州市2例；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含9例由無症狀感染者轉為確診病例（均在福建）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例40例，解除醫學觀察的密切接觸者917人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例594例（其中重症病例3例），無現有疑似病例。累計確診病例8732例，累計治癒出院病例8138例，無死亡病例。

截至9月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例877例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例89980例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例95493例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者1177197人，尚在醫學觀察的密切接觸者15798人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者13例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例13例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察13例（境外輸入11例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者373例（境外輸入358例）。

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