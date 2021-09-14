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Delta速度太快！福建5天「暴增139例陽性」　廈門一工廠爆群聚

▲▼福建莆田疫情。（圖／新華社）

▲福建疫情嚴峻。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

福建近日爆發Delta疫情，短短5天已經擴散3個市。14日，福建召開新聞發布會介紹疫情防控最新情況。通報顯示，9月10日至9月14日8時，福建省累計報告本土陽性感染者139例，其中確診病例120例。

通報顯示，9月10日至9月14日8時，在本土陽性感染者139例中，確診病例120例（莆田市75例、泉州市12例、廈門市33例），無症狀感染者19例（均在莆田市）。

根據流調結果，截至9月13日24時，莆田、泉州、廈門三地共劃定4個中風險地區，2個高風險地區。目前，交通部門按照相關要求加強中高風險地區的交通管制，中高風險地區人員原則上非必要不出行。

中高風險區的學校暫停線下教學，調整為線上教學；暫時關閉與顧客近距離接觸的公共場所經營單位；暫停聚餐、集會、廣場舞等聚集性活動；堅持紅事緩辦、白事簡辦、宴會不辦。

此外，廈門發生工廠聚集性疫情，通報顯示，福建廈門首例吳姓患者，在廈門同安區某工藝品公司從事車間管理工作。9月12日，同安區通過對莆田市仙遊縣楓亭鎮等中高風險地區來廈人員的篩查中發現這個病例。經過流調核查，該名患者是莆田市報告1例確診病例的家人，屬於其密切接觸者。截至14日早上8點，累計報告同安區這家工藝品工廠聚集性疫情確診病例32例。

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