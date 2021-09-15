福建「最小確診者」才4歲　與父母分開「獨自隔離、面對檢查」

▲4歲的孩子穿著防護衣，獨自進行檢查。（圖／翻攝福建衛生報）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建疫情持續延燒，感染數逼近200例，情況最嚴重的莆田市有超過30名患者都是不到10歲的孩子，其中最小的只有4歲。這些孩子被迫與父母暫時分離，獨自在醫院內隔離，連進行各項檢查時，也都是自己穿著防護衣完成。

莆田一處發熱門診的護士朱霞青日前在網路上貼出了孩子們穿著防護衣，獨自進行CT檢查的影片，很快引起大量關注，很多人看了都非常鼻酸，「這麼小的年紀就面對這麼可怕的疾病，還必須自己一個人面對，好難過。」「好想給他們抱抱，一個人面對這些太辛苦了。」「堅強的孩子們，加油，你們一定很快就能康復的！」

▼來到醫院時，每個孩子都拿著一包零食。（圖／翻攝福建衛生報）



朱霞青表示，當天接診的都是5、6歲的孩子，這一車孩子她們在醫院等了很久，因為有個小孩在家裡哭了兩個小時，才在父母及醫護人員的安慰下上車，「看著一個個穿著防護衣的『小白人』下車，我心裡一軟，眼淚就流出來了。」

朱霞青指出，她自己的孩子也不過那麼大，看著就像看見自己的孩子一樣，「如果沒有這場疫情，他們此刻也許正依偎在爸爸媽媽的身邊。」

朱霞青提到，由於父母不能一起過來，孩子們的手中都提著一袋父母準備好的零食，「當時很想抱抱這群孩子，但在特殊環境下，必須保持安全間隔距離，只能盡量用言語來安慰他們，比如叫他們的名字，而不是叫號數，這樣可以更親切。」

朱霞青說，這些孩子都很懂事，即使防護衣非常悶熱，有的人還正發著燒，但全部都沒有吵著要把防護衣脫掉，「最小的孩子只有4歲，但他做CT檢查時也沒有哭鬧。」

院方則說，為了減少孩子們對醫院的恐懼，病房、病區都貼上了許多卡通圖案，還準備了很多課外讀物，目前孩子們的情緒都很穩定。

▼孩子們都很懂事，在做檢查時沒有哭鬧。（圖／翻攝福建衛生報）

