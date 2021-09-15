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屏東逆子當母親是出氣筒25hrs狂打13次致骨折　母肺栓塞慘死

▲▼虐打。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屏東男子長期毆打母親，導致母親骨折，肺栓塞而死。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

屏東縣蔡姓男子長期照顧母親，卻經常情緒失控拿母親當出氣筒，母親憤而向法院聲請保護令，但蔡男仍未收歛，在2019年10月間的2日內，徒手或持鈍器毆打母親13次，打到腿骨骨折，母親最後肺部栓塞死亡。一二審法院均將他判刑9年6月。全案再上訴，最高法院3015日駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男長期照顧母親，但又容易情緒失控，動手毆打母親。母親在案發前1個多月，向屏東地方法院聲請核發家暴保護令核准，法院諭令蔡男不得對母親實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，亦不得直接或間接對母親為騷擾行為，保護令有效期間為2年。

但蔡男仍不收斂，案發於2019年10月1日起，蔡男在25個小時內，從1日上午9時25分許、10時10分許、11時13分許、11時23分許、中午1時1分許；翌日（即2日）凌晨0時41分許、凌晨0時43分許、上午9時54分許、10時5分許、10時7分許、10時11分許、10時20分許、10時22分許，共13次以徒手或持不明鈍器毆打母親。蔡母的左脛骨近端近膝蓋處，都被男子打到骨折；最後蔡母也因這處骨折，導致大量肺血脂肪栓塞死亡。媳婦在當天下午1點發現婆婆已經沒了呼吸，緊急叫救護車急救，這才揭發男子惡行。

法院審理時，蔡男否認毆打母親，辯稱：「我當天是要幫母親的腳伸直，所以才幫她推拿按摩，母親腳斷掉是因她骨質疏鬆，還有糖尿病及高血壓，跟我行為無關。」但同住的家人均作證，蔡男經常對母親動粗，甚至連蔡男女兒都說，父親經常酒後對奶奶動粗，所以家裡才會加裝監視器，蔡男動粗過程全被錄下。法院最後認定蔡男行兇，依照「對直系血親尊親屬犯傷害致死罪」，一二審均判刑9年6月。

其中二審高雄高分院認為，蔡男「漠視保護令所表彰之國家公權力及對被害人之保護作用，竟不顧被害人年邁體弱，未能控制自我情緒，率而出手毆打被害人，不僅致被害人受傷而死亡，亦造成家屬突失至親而無可彌補之傷痛，自應予以嚴懲；且其犯後否認犯行，難見有何悔意。」從而，量處有期徒刑9年6月。案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

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