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高雄氣爆案定讞　市府3公務員扛責判刑2年半到3年半確定

高雄氣爆救災-D2（圖/記者黃克翔攝）

 ▲ 高雄氣爆案判刑定讞。（圖/記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2014年7月底的高雄氣爆案，造成32人死亡、321輕重傷的慘劇。案發後高雄市政府前秘書長趙建喬、李長榮化工董事長李謀偉等12人，遭檢方提起公訴。一審均認定有罪，二審改判市府3名官員有罪，分別判刑2年6月到3年6月不等刑期，李謀偉等9人逆轉無罪。案經上訴，最高法院15日駁回上訴確定。

本案發生於2014年7月31日晚間，當時高雄前鎮、苓雅區民眾聞到濃濃瓦斯味，因此通報疑有瓦斯洩漏，不料經過幾小時後，深夜接近凌晨0時時，三多一路、三多二路、凱旋三路、一心一路一帶竟發生連環爆炸，共計釀成32人死亡、321人受傷。事後檢警調查，因華運運送往榮化大社廠的丙烯管線包覆不當，無法負荷壓力破損，致使丙烯大量外洩，進而引發爆炸事故，榮化董事長李謀偉、時任高雄市府秘書長趙建喬等共12人，被檢方依照「業務過失致死」等罪嫌，提起公訴。

一審法院審理後，認定12人均有罪，其中李謀偉遭判有期徒刑4年、趙建喬有期徒刑4年10月，其餘10名被告也分別判處4年以上徒刑。案經上訴，高雄高分院二審審理後，去年4月間做出不同認定。

二審法院改認定趙建喬等3名公務員並未針對工程好好把關，確實有責，因此將趙建喬、邱炳文判刑3年6月，楊宗仁判刑2年6月；至於李謀偉等9人，全都逆轉改判無罪。當時二審判決有罪理由中指出，3名公務員負責發包排水幹道工程，其中趙建喬負責工程設計與最終驗收、邱炳文負責監工、楊宗仁則負責初驗。但在施工過程中卻出現瑕疵，運送石化原料的4吋管竟遭箱涵包覆，致使陰極防鏽法失效，未能達成防蝕目的，最終金屬管壁逐漸由外向內鏽蝕，導致丙烯大量外洩而肇禍。全案再上訴第三審，最高法院審理後，15日駁回檢辯雙方上訴，全案就此定讞，確定由3名公務員扛下責任。

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