陳菊南下高雄履勘旗津、前鎮漁港　要求產官學合作改善漁工人權

▲陳菊前往高雄旗津及前鎮漁港進行履勘，瞭解境外聘僱外籍漁工勞動條件。（圖／國家人權委員會提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊14日表示，外籍漁工人權是國家必須面對的課題，目前國家人權委員會正啟動「外籍漁工人權專案報告」，除了產官學通力合作，努力符合國際要求外，更重要的是追求永續發展，這樣台灣的遠洋漁業，才會有更好的未來。

人權會14日晚間發布新聞稿表示，陳菊11日偕同國家人權會委員王幼玲、紀惠容、監察委員王美玉等人，前往高雄旗津及前鎮漁港進行履勘，瞭解境外聘僱外籍漁工勞動條件。

人權會指出，陳菊一行人上午先前往旗津，履勘去年遭美國點名「童工或強迫勞動生產之貨品清單」的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」，並於船上訪談3名印尼籍漁工；下午在高雄市長陳其邁及民進黨立委賴瑞隆的陪同下，履勘停泊於前鎮漁港的台籍漁船豐春36號，訪談4名印尼籍漁工。

人權會說明，履勘行程結束後，陳菊接著進行「外籍漁工人權產官學聯合座談會」，由中正大學勞工關係學系主任劉黃麗娟主持，與會者包括農委會漁業署張署長致盛、高雄市政府海洋局副局長黃登福、財團法人中華民國對外漁業合作發展協會、台灣遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會等代表。

陳菊表示，外籍漁工人權是國家必須面對的課題，目前國家人權委員會正啟動「外籍漁工人權專案報告」，而今天舉辦產官學座談會的目的，就是共同面對並尋求解決之道。

王幼玲強調，對於外籍漁工的人權，台灣有改善的決心，本次會議重點在聆聽業者的意見，共同努力解決；紀惠容則呼應，肯定業者的努力，也表示必須符合國際情勢與法規，以及永續發展的概念，遠洋漁業才有更好的未來。

王美玉指出，監察院自2015年啟動相關調查迄今，樂見業界自我要求改善，但國際上對於企業社會責任（CSR）的要求越來越明確，業者必須符合勞動權益，才能避免造成銷售問題。

此外，陳菊晚間也在臉書表示，除了產官學通力合作，努力符合國際要求外，更重要的是追求永續發展，這樣台灣的遠洋漁業，才會有更好的未來。