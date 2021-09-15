法官與外界飲宴遭彈劾　何俊英：樹立新標準！但仍須避免獵巫

▲何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

最高行政法院法官鄭小康，曾與佳和集團負責人翁茂鍾飲宴，雖鄭法官最後在案件中判決翁茂鍾敗訴，但仍遭監察院彈劾。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認同監察院做法，認為這樹立了彈劾新標準；不過他也要提醒懲戒權不要濫用，以免變成淪為獵巫，害法官不敢交友。

監察院調查指出，鄭小康任職台北高等行政法院法官及最高行政法院法官期間，自2006年1月起至2015年9月止，於節慶日（春節、端午節、中秋節）前後多次收受翁茂鍾所餽贈之襯衫，合計達12件。期間曾審理2件翁茂鍾所經營怡華實業股份有限公司行政訴訟案，鄭小康於受理案件前，曾與翁茂鍾3次飲宴（2005年6月、2006年3月、2008年農曆春節前後）、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結。而雖然鄭小康判決翁茂鍾公司敗訴，但他在宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後又持續收受翁茂鍾餽贈之襯衫，有損法官之公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，因此提出彈劾。

對於監察院的彈劾，何俊英認為，過去都是刑事不法、私德不檢的司法官，例如貪污、吃豆腐、執行職務嚴重疏失的司法官，才會被監察院彈劾成功、送交懲戒；但這次鄭小康遭彈劾的部分，他在審理案件中並未與翁茂鍾見面、飲宴，最後甚至還判決翁茂鍾敗訴，結果還是遭彈劾送懲戒。何俊英認為，鄭小康因為審前、審後與當事人飲宴、接觸，最後被彈劾，監察院似乎在告訴司法官，如果在外觀上容易被人質疑執行職務不公，就應該要自請迴避，不需等「執行職務偏頗」的法定迴避事由出現，只要司法官審理到相關案件，就要迴避，否則就會被監察院盯上。何俊英認為，監察院的做法等於樹立了一個新的標準。

不過何俊英先前也指出，司法官一定會跟外界接觸，不然就會活在象牙塔而變成恐龍司法官；但如果接觸過頭，又會被質疑交往複雜。所以他認為，在判定司法官是否違法不當往來時，判斷的標準一定要拿捏得宜，才能在人情世事與司法官風紀廉潔間取得平衡，以免最後淪為獵巫，讓司法官不敢交朋友。以鄭小康案為例，何俊英認為，鄭小康雖然與翁茂鍾有接觸，但未影響其職務上行為的判斷，仍做出合理判決，所以未來在職務法庭審理時，不見得會被重懲。