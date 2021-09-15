　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法官與外界飲宴遭彈劾　何俊英：樹立新標準！但仍須避免獵巫

▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,何俊英。（圖／記者季相儒攝）

▲何俊英。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

最高行政法院法官鄭小康，曾與佳和集團負責人翁茂鍾飲宴，雖鄭法官最後在案件中判決翁茂鍾敗訴，但仍遭監察院彈劾。「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認同監察院做法，認為這樹立了彈劾新標準；不過他也要提醒懲戒權不要濫用，以免變成淪為獵巫，害法官不敢交友。

監察院調查指出，鄭小康任職台北高等行政法院法官及最高行政法院法官期間，自2006年1月起至2015年9月止，於節慶日（春節、端午節、中秋節）前後多次收受翁茂鍾所餽贈之襯衫，合計達12件。期間曾審理2件翁茂鍾所經營怡華實業股份有限公司行政訴訟案，鄭小康於受理案件前，曾與翁茂鍾3次飲宴（2005年6月、2006年3月、2008年農曆春節前後）、4次收受襯衫，卻未迴避仍予審結。而雖然鄭小康判決翁茂鍾公司敗訴，但他在宣判後主動與翁茂鍾聯繫、說明，之後又持續收受翁茂鍾餽贈之襯衫，有損法官之公正、中立、廉潔形象，核有重大違失，因此提出彈劾。

對於監察院的彈劾，何俊英認為，過去都是刑事不法、私德不檢的司法官，例如貪污、吃豆腐、執行職務嚴重疏失的司法官，才會被監察院彈劾成功、送交懲戒；但這次鄭小康遭彈劾的部分，他在審理案件中並未與翁茂鍾見面、飲宴，最後甚至還判決翁茂鍾敗訴，結果還是遭彈劾送懲戒。何俊英認為，鄭小康因為審前、審後與當事人飲宴、接觸，最後被彈劾，監察院似乎在告訴司法官，如果在外觀上容易被人質疑執行職務不公，就應該要自請迴避，不需等「執行職務偏頗」的法定迴避事由出現，只要司法官審理到相關案件，就要迴避，否則就會被監察院盯上。何俊英認為，監察院的做法等於樹立了一個新的標準。

不過何俊英先前也指出，司法官一定會跟外界接觸，不然就會活在象牙塔而變成恐龍司法官；但如果接觸過頭，又會被質疑交往複雜。所以他認為，在判定司法官是否違法不當往來時，判斷的標準一定要拿捏得宜，才能在人情世事與司法官風紀廉潔間取得平衡，以免最後淪為獵巫，讓司法官不敢交朋友。以鄭小康案為例，何俊英認為，鄭小康雖然與翁茂鍾有接觸，但未影響其職務上行為的判斷，仍做出合理判決，所以未來在職務法庭審理時，不見得會被重懲。

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
好市多上架踢不爛！　「經典黃靴」47折殺爆
iPhone 13登場　中華電信明下午2點開放預購
趙薇神隱20天終於現身了！　「憔悴近況曝光」悄回老家
堅持不換iPhone 13！果粉見「1功能」翻白眼：遲早被淘
iPhone12狂砍4000元！　舊機降價表格一次看
iPhone連三代沒重大突破　果粉哭求「加入1功能」會買
女兒曾夢到他死　龍劭華「保單全買」：謝謝妳替我擋一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女移民官控主管男友襲胸　看片「手游」她自爆人工奶！暗批他豬哥

龍劭華國中曠課12次險畢不了業！病假卻做這件事　恩師出招相助

萬安演習下午登場！「運輸工具＋行人」免停　商家照常營業

快訊／驚悚撞輾畫面曝！高雄轎車「輾過騎士」下秒衝撞騎樓

24歲女失業後失聯！他急call警3分鐘趕到　狗繩上成功搶命

擁人妻坐大腿放閃10分鐘　4寶爸被抓包反咬正牌夫外遇

龍劭華有糖尿病史猝死沙發上　高大成：研判血流緩慢昏厥身亡

小貨車撞全家超商落地窗全碎　網歪樓接龍：得來速+下車買包菸

快訊／彰化海線連2起大火全！鋼鐵線材廠、塑膠廠全力灌救

龍劭華最後身影曝！前一天拍戲仍「有說有笑」…隔天倒房內猝逝

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

女移民官控主管男友襲胸　看片「手游」她自爆人工奶！暗批他豬哥

龍劭華國中曠課12次險畢不了業！病假卻做這件事　恩師出招相助

萬安演習下午登場！「運輸工具＋行人」免停　商家照常營業

快訊／驚悚撞輾畫面曝！高雄轎車「輾過騎士」下秒衝撞騎樓

24歲女失業後失聯！他急call警3分鐘趕到　狗繩上成功搶命

擁人妻坐大腿放閃10分鐘　4寶爸被抓包反咬正牌夫外遇

龍劭華有糖尿病史猝死沙發上　高大成：研判血流緩慢昏厥身亡

小貨車撞全家超商落地窗全碎　網歪樓接龍：得來速+下車買包菸

快訊／彰化海線連2起大火全！鋼鐵線材廠、塑膠廠全力灌救

龍劭華最後身影曝！前一天拍戲仍「有說有笑」…隔天倒房內猝逝

撿便宜！iPhone 12 Pro系列官網下架　通訊廠商出清現省6510元

美議員挺駐美處改名台灣　外交部：持續與美行政部門和國會溝通

綠黨民調／56.5%支持「新竹合併升格」　閩南、客家支持都破5成

數位綁定五倍券可抽iPhone 13！　國銀加碼拚場

96封標單創新高！高市賣地進帳21億　加價超過1億也要搶

朱立倫批民進黨「黑兩蔣」　卓冠廷嗆：權貴階層無法體會白色恐怖

振興五倍券官網搶先看！八大部會加碼券「天天都可抽！」

龍劭華「未曾公開的影片」曝　蔡英文悼： 懷念他帥氣不羈的身影

文山特區房價年漲5~8%　預算千萬想買3房「不可能」

同事掛嘴邊！iPhone 13 Pro「一文案尬爆」　他驚呆：超天才

社會熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

快訊／E奶網紅籌不出交保金　打電話求援

龍劭華「相驗僅花15分鐘」結束！

龍劭華遺體今相驗！妻掩面痛哭踉蹌現身…兒心碎攙扶

即／桃園國三女「社區大樓墜樓亡」

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

即／淡水女攀18樓外牆　急鋪氣墊仍目睹悲劇瞬間

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

龍劭華遺體送到殯儀館！家屬醫院做完筆錄

更多熱門

相關新聞

屏東逆子毆母致骨折慘死　判刑定讞

屏東逆子毆母致骨折慘死　判刑定讞

屏東縣蔡姓男子長期照顧母親，卻經常情緒失控拿母親當出氣筒，母親憤而向法院聲請保護令，但蔡男仍未收歛，在2019年10月間的2日內，徒手或持鈍器毆打母親13次，打到腿骨骨折，母親最後肺部栓塞死亡。一二審法院均將他判刑9年6月。全案再上訴，最高法院3015日駁回上訴定讞。

李茂生：監所人權先給收容人自尊

李茂生：監所人權先給收容人自尊

李茂生接冤平理事長盼不要太旺

李茂生接冤平理事長盼不要太旺

陳菊南下履勘漁港　要產官學改善漁工人權

陳菊南下履勘漁港　要產官學改善漁工人權

石木欽懲戒案　翁茂鍾心臟開刀請假

石木欽懲戒案　翁茂鍾心臟開刀請假

關鍵字：

法律人權司法改革司改法官石木欽飲宴監察委員鄭小康何俊英台灣司法人權進步協會

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面