林口嬤1個月前就租屋　要靠信仰治孫女關節炎！牆上課表曝心機

記者陳雕文／新北報導

林口一名阿嬤為了透過宗教信仰治療8歲孫女的類風溼性關節炎，上月27日把孩子帶去門一天後便失去音訊，消息傳出引發全國關注，警方3日於桃園一間套房找到人，所幸祖孫平安。警方調查發現，阿嬤其實在一個月前就已經租下該套房，牆上還貼有孫女的生活作息與課表，顯示這次行動是早有預謀！

▲阿嬤攜孫外出遭家人提告，進入警局前忍不住邊走邊哭。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，6旬阿嬤先前曾跟家人發生爭執，認為一直讓患有關節炎的孫女打針吃藥是「不疼她」，希望透過宗降信仰的力量進行治療，上月27日在桌上留下字「帶孫女去嘉義玩3天」的字條，未攜手機就把孩子出門，隔天用公共電話跟家屬報平安後就斷了音訊，家屬等到31日心急如焚報案，上月2日決定向阿嬤提告略誘罪。

林口警方擔心嬤孫發生意外，立即展開調查並通報嘉義市警局第二分局協助調閱監視器。嘉義警循線調閱監視器發現，嬤孫這幾天確實有在嘉義的足跡，但於8月30日已搭乘客運返回桃園。

經新北地檢署儉股王江濱檢察官指揮偵辦，由3天前嬤孫兩人回到桃園的線索分析追查，並透過雙向通聯分析，期間也獲得桃園分局協助，最後於3日晚間7點多於桃園區安樂街的套房尋獲嬤孫兩人，2人身體健康、狀況良好。

阿嬤被警方帶回，一度情緒失控崩潰大哭，林口警分局長陳忠龍說明，從行為與現場狀況，可以看出阿嬤很愛孫女，可能是家庭問題才帶孫女離開，後續警方也將釐清案件的來龍去脈。

▲▼祖孫失聯期間，被拍到在桃園經國轉運站下車。（圖／記者陳雕文翻攝）