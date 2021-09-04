帶走孫女失聯6天…林口嬤被控略誘爆哭腿軟倒地　檢責付家人帶回

記者陳雕文／新北報導

新北林口阿嬤上月27日帶著患有類風溼性關節炎的8歲孫女到嘉義，跟外界斷絕聯繫，家屬心急如焚報案，後來對阿嬤提告略誘罪，警方3日晚間循線在桃園找到嬤孫2人。阿嬤4日早上製作筆錄時表示，想透過宗教信仰的力量治孫女的病，沒想到被家人提告…移送過程中崩潰爆哭；稍早阿嬤被「責付」給兒子。

▲林口阿嬤被移送地檢署時激動爆哭。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於61歲林姓阿嬤不信西醫，心疼孫女要長期打針與吃藥，因此跟家人發生爭執，並於上個月偷偷在桃園租一間套房，並在牆貼上孫女的生活作息與課表，計畫要帶孫女脫離原生家庭，用宗教力量治療疾病，並脫離校園生活自學成長。

但阿嬤並無監護權，在未獲得父母同意下將孫女帶離，已涉犯略誘罪，可處一年以上七年以下有期徒刑，家屬在2日下午提告。阿嬤在3日晚間被帶回林口警分局，期間不斷啜泣，到了4日早上仍哭不停，因為不能陪伴孫女讓她深感難過，也對家人提告的行為感到傷心。

阿嬤認為自己只是愛孩子的方式不同，不該落此下場。製作完筆錄，阿嬤被員警帶出分局準備移送地檢署，她情緒徹底崩潰，痛哭失聲還一度腿軟倒地。檢方了解案件狀況後將阿嬤責付給其兒子。

※所謂「責付」，是一種取代羈押的方式，指定適當的人選或機關負責看管被告（阿嬤），並督促被告準時出庭。