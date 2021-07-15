王碩志／離婚爭子擅自帶走小孩恐成立準略誘罪

▲當婚姻起波瀾，感情無法為繼時，雙方最好能好聚好散，並協商出孩子最好的照顧方式。（示意圖／視覺中國CFP）

大雄和小美結婚後，生有一子小明。小明7歲時，大雄和小美因故離婚，對於小明的權利義務之行使負擔(簡稱「監護權」)爭執不下，最後走上法院，訴諸司法裁判。但大雄於訴訟進行中，竟然趁小明上學時，擅將小明帶走，不讓小明跟小美聯絡。大雄這樣的行為是否有何法律責任？

根據兒童福利聯盟統計，遭父母其中一方擅自帶走的兒少個案，2014年至2020年9月底共1,419人，平均每年約有兩百人左右。夫妻在離異時，因對未成年子女的監護權未有共識而發生「搶人」的情況，就像大雄與小美的例子，在社會新聞中屢見不鮮。

據《民法》第1089條規定：「對於未成年子女之權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。」父母對未成年子女共同行使親權，倘其中一方，將未成年子女擅自帶離，不讓子女與另一方聯絡，無異剝奪另一方的親權，會有民事侵權行為的責任。

上面所提的大雄與小美，兩人正在打監護權官司，依據《民法》第1055條之1第1項第6款規定，法院在審酌監護權時，應注意父母之一方是否有妨礙他方對小孩行使權利的行為。大雄故意將小明帶走，甚而藏匿小孩，便屬於妨礙他方對小孩行使權利的行為，在監護權官司中，反而會有不利的影響。

另在刑事部分，《刑法》第240條規定：「和誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處三年以下有期徒刑。(第1項)」；第241條規定：「略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處一年以上七年以下有期徒刑。(第1項)」、「和誘未滿16歲之人，以略誘論。(第3項)」所謂的「略誘」是指，違反被誘人意思，以強暴、脅迫、詐術或其他不正方法，實施誘拐，使其離開原來生活處所，而將其移至自己實力支配下；「和誘」則指行為人引誘，而得被誘人自主之同意，使之脫離家庭或其他有監督權人。

略誘、和誘兩者最大的不同點，就在於有無違反被誘人之意願。略誘罪原則以被誘者未成年作為構成要件，倘若被誘人是未滿16歲之少年或兒童，因為智識、社會經驗相較於成年人顯不足，縱以和平之手段，誘使脫離家庭或其他有監督權之人，《刑法》第241條第3項仍擬制為略誘罪，稱之為「準略誘罪」。案例中，小明僅有8歲，為未成年人，大雄在監護權官司進行中，擅將小明帶走，不讓小明跟母親聯繫，身為父親的大雄，是否會觸犯「準略誘罪」呢？

「準略誘罪」立法目的，在保護家庭間之圓滿關係，以及家長或其他有監督權人之監督權，對犯罪主體並無設限制，解釋上享有親權之父母，仍得為該罪之犯罪主體(參照最高法院108年度台上字第3125號刑事判決)。大雄為小明之父，縱未對小明施以強暴、脅迫、詐術等手段，然而大雄意圖使小明脫離小美親權之行使，而未經小美同意，擅自片面阻隔小美親權之行使，使未成年之小明無從獲得另一方照顧扶養，有礙身心正常發展，自有成立準略誘罪之餘地。

當婚姻起波瀾，感情無法為繼時，雙方最好能好聚好散，並協商出孩子最好的照顧方式。請不要忘記孩子是獨立個體，切莫把孩子當作自己私人財產加以任意擺布，務必以孩子最佳利益為考量。也許無法做夫妻，但至少可以合作當家長，給予孩子最多的愛與關懷！

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●王碩志，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。