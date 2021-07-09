　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃伊平／有外遇衝動先想想，違反婚前協議賠錢又傷心

▲婚姻，結婚，離婚。（圖／視覺中國CFP）

▲婚姻中的雙方有許多責任，如果這些事情雙方都能事先講好，甚至簽署婚姻協議，可確保雙方在婚姻中或分離後的權益。（圖／視覺中國CFP）

婚姻生活帶來許多的責任，像是誰該洗碗、誰要拖地等的家務分工；多久回娘家或婆家一次的家庭日程規劃；雙方要各自拿多少薪水作為家庭生活支出；甚至還有外遇了該怎麼處理、離婚後的財產怎麼分配等。如果這些事情雙方都能事先講好，甚至用簽署婚姻協議的方式來確保，或許可以降低日後發生爭執的麻煩，也確保雙方在婚姻中或分離後的權益。

據新聞報導，台中有位知名服飾品牌的女董事長，結婚近三十年，但身為品牌總裁的丈夫卻多次外遇，為了被太太原諒，他寫下承諾書，內容提到：「保證愛這個家，感情不再有出軌，如有違言，同意支付財產1／2 做為贍養費，孩子監護權歸妻所有……」沒想到，丈夫之後還是多次跟別人發生婚外情，甚至將戶籍遷離。妻子憤而提告，請求丈夫支付新台幣5千萬元的賠償。

訴訟中，丈夫表示承諾書只是當時為了安撫妻子所寫下「類似愛情宣言的甜言蜜語」，沒有法律上的效力。但真的是這樣嗎？配偶之間對於婚姻所簽署的相關協議，法律跟法院的態度又是什麼？

婚前協議是什麼？怎樣才不會無效？

夫妻間「婚姻協議」也是一種契約，按照《民法》「契約自由」的精神，原則上尊重當事人的想法。如果兩人沒有約定的話，《民法》本身也針對配偶之間的生活大小事，設計了許多特別規定，像是否要冠配偶的姓氏、配偶住所在哪裡、家庭生活費用如何分擔、婚後適用哪一種的財產制、零用錢該怎麼約定、子女的姓氏到底要跟配偶哪一方等（註一）。

無論如何，如果協議的內容跟法律要求的規定相反，或是違反公共秩序、善良風俗，這樣的協議內容就會「無效」（註二）。

實務上，有哪些無效的例子呢？比方說，預立離婚契約，就是「配偶之間約定好，如果將來發生某件事情，兩個人就要離婚」。舉例來說，若約定取得新購房屋貸款及房屋成交後即離婚，也就是把買到房子做為離婚的條件；或約定一方每月應付房貸及家用XX元，中途不得遲繳或不繳，若未做到，另一方可向法院訴請離婚等等。法院認為，婚姻生活應該以永續經營、長久維持為目的，所以不能有事先約定離婚協議和離婚條件的情形，預立離婚契約的條款違反善良風俗，所以前兩案例的約定都是無效（註三）。

另外像是，如果配偶之間約定「某一方在離婚後要放棄未成年子女親權」，這樣的約定因為違反對「未成年子女最佳利益」，也會被法院認定無效。不過，但如果配偶之間約定的事項，跟離婚時的財產處分有關，但不是做為離婚的條件，這樣的約定就有可能准了。例如丈夫寫下一份切結書：「不論是否離婚，某間房子都歸妻所有，夫不能要求分配房子的價值、絕對放棄房子的所有權利」。

過往就有法院認為，配偶剩餘財產請求權是當事人可以自由處分的權利，夫妻可以預先約定某部分財產不能列入日後剩餘財產清算的範圍，也可以約定直接拋棄剩餘財產請求權，所以認定為切結書的內容有效（註四）。

▲桃園市甘姓男子前年與妻子離婚後，同月底妻子與堂弟結婚，同年10月痛批堂弟是「偷我老婆的垃圾人」挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲過往有法院認為，配偶剩餘財產請求權是當事人可以自由處分的權利。（圖／視覺中國CFP）

從上面《民法》相關規定和法院判決中，我們可以知道，配偶間的協議如果沒有預先訂定離婚協議或離婚條件，以及影響將來小孩的親權歸屬，或是有其他違反公序良俗的情形，關於家庭費用分擔，甚至離婚後的財產分配，雙方原則上都可以自由約定。

愛無心，情不見的最後保障

回到一開始提到的案例，台中男總裁親自寫下的承諾書內容：「一、保證愛這個家，感情不再有出軌，如有違言，同意支付財產1／2 作為贍養費，孩子監護權歸妻所有……。三、不再參與社團選舉（除非妻勸進再議），否則不續任何職務，專心家庭、事業。四、保證更珍惜家庭，夫妻感情……。」

從字裡行間可以知道，丈夫既然向妻子承諾會「愛這個家，感情不再有出軌」、「專心家庭、事業」、「保證更珍惜家庭，夫妻感情」，簽署的目的是繼續維繫婚姻，兩人在簽署的時候沒有離婚的意思，而且妻子也沒有拿這份承諾書向丈夫請求離婚，所以雙方不是在「預立離婚契約」，丈夫簽署的承諾書原則上具有法律效力。

而且由於雙方不是法律專業人士，對法律的用語不熟悉，所以法官進一步認為：丈夫在承諾書中「同意支付財產1／2 作為贍養費」，並不是真的要在離婚後提供贍養費，而是「保證愛這個家，感情不再有出軌，如果再有外遇的行為，應負損害賠償」的意思。

由於丈夫在簽立承諾書後，仍陸續有兩次外遇的行為，已經違反承諾書中「保證愛這個家，感情不再有出軌」的約定，所以法院判決妻子可以按照約定，請求丈夫賠償5,000 萬元（註五）。

另外，承諾書上有寫到「孩子監護權歸妻所有」，這樣的約定不是無效的嗎？是的，但婚姻協議的內容通常不只一條，根據《民法》第111條的規定，如果其中一條無效，去除該條無效的條款，其他婚姻協議的內容仍然有效；也就是說，即使雙方就小孩親權約定的部分無效，並不影響其他部分承諾書的效力。況且，這份承諾書是丈夫在民國93年寫的，根據判決書的內容，小孩有在本件訴訟中到庭作證，表示曾在94年間高一、高二的年紀時，看過爸爸寫的這份承諾書，推算現在可能快30歲，實際上也沒有酌定監護權的必要了。

該位知名服飾品牌的總裁在17年前寫下的愛情宣言，至今儼然成為他背上的一把利刃，而必須為婚姻裡的朝三暮四負上慘痛代價。雖然把甜言蜜語化為白紙黑字，少了點愛情的浪漫、婚姻的善良，但畢竟在婚後生活的磨合下，恐怕愛情的保鮮期並不是永遠。透過婚姻協議，維持的或許不是愛情最純粹的模樣，但兩個人談好怎麼過生活，不僅可以減少衝突、也能更有共識地面對婚姻生活，可能反而是守護婚姻的重要保障。

註一：相關規定整理如下：
1. 《民法》第1000條第1項，夫妻各保有其本姓。但得書面約定以其本姓冠以配偶之姓，並向戶政機關登記。
2. 《民法》第1002條，夫妻之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。
3. 《民法》第1003-1條第1項，家庭生活費用，除法律或契約另有約定外，由夫妻各依其經濟能力、家事勞動或其他情事分擔之。
4. 《民法》第1004條，夫妻得於結婚前或結婚後，以契約就本法所定之約定財產制中，選擇其一，為其夫妻財產制。
5. 《民法》第1018-1條，夫妻於家庭生活費用外，得協議一定數額之金錢，供夫或妻自由處分。
6. 《民法》第1059條第1項、第2項，父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。子女經出生登記後，於未成年前，得由父母以書面約定變更為父姓或母姓。

註二：《民法》第71條，法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。同時，《民法》第72條也規定，法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。

註三：臺灣高等法院109年度家上字第77號民事判決、臺灣桃園地方法院108年婚字第288號民事判決參照。另外像是最高法院50年台上字第2596號判例也說：「夫妻間於結婚同時，而預立離婚契約者，其契約即與善良風俗有背，依民法第72條規定應屬無效」。

註四： 臺灣新北地方法院110年家財訴字第6號民事判決參照。

註五：臺灣臺中地方法院109年度重家訴字第4號民事判決參照。此外，夫妻都是有資力的人，並不會因為判決離婚而讓生活變得困難，也就不符合可以請求贍養費的情形。詳請請看《民法》第1057條規定：「夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給與相當之贍養費。」

▲▼ 法律白話文運動黃伊平，執業律師，台北大學法研所畢業。以上言論不代表本報立場。

ET快訊
「母、女、婿」親密連結！　她放手讓老公爽玩媽
全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」
iPhone 13手機殼樣品曝光　後鏡頭有重大變化
陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟
下巴都掉下來！　看過大谷打擊練習驚奇一轟：都驚呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

比爾蓋茲離婚分產3.5兆有共識了！　「關鍵1合約」恐已決定一切

比爾蓋茲沒簽婚前協議　梅琳達有望分一半財產「拿1.8兆」！

準岳父母婚前開3條件！「子從母姓」根本凌遲他　網反讚：很合理

逼簽婚前協議！女友媽「男方負擔所有支出」　神扯條件曝光被罵爆

不想付贍養費給前妻！　離婚男「放2把火」燒掉2,374萬鈔票

婚前逼簽詭異協議　強迫「生完一年內瘦回來」　網譏：生育機器？

「1年一定要去1次迪士尼」3對就有1對離婚！日夫妻夯簽婚前協議　

黃伊平／有外遇衝動先想想，違反婚前協議賠錢又傷心

郭靜文／侵占遺失物　據為己有貪心觸法網

給說法／高利貸合法嗎？利息多高才算重利罪？

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

黃伊平／有外遇衝動先想想，違反婚前協議賠錢又傷心

郭靜文／侵占遺失物　據為己有貪心觸法網

給說法／高利貸合法嗎？利息多高才算重利罪？

22歲「國寶級帥哥」全裸肉搏影后　享受《私慾帳號》拍性愛片

「綠白合不可能」　王世堅直言：柯文哲會「白藍合」就是白爛！

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

美國男籃靶子隊3人確診離隊　幸好奧運隊都安全

陳美鳳秀場收現金到手軟　家中抽屜一打開全是錢

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

網推10款今夏必吃「超商冰品」　鹹甜奶蓋雪糕、GODIVA冰⋯⋯全都超好吃

美房市創16年來5月最佳銷量　房貸利率降破3%新房登錄大增

民進黨團：柯文哲把疫情控制下來　未來選總統才會光明正大

守護更馨溫暖宅配　雲檢配合更保中區司法保護紓困發送物資

法律熱門新聞

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

郭靜文／侵占遺失物貪心觸法網

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

張文傑／賣仿冒品未遭訴仍須沒收

5男關一起　牢房竟變炮房

黃伊平／違反婚前協議賠錢又傷心

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

告訴6月期限　法界：過了就GG

李善植／和解書有法律效力嗎

吳景欽／遠距開庭與被告訴訟權

雷皓明／《優生保健法》修法吵什麼

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

更多熱門

相關新聞

惡父母虐女害長短腳　判刑定讞

惡父母虐女害長短腳　判刑定讞

新北市1對夫妻育有3名孩子，沒想到卻有「差別待遇」，次女因先天智能不足遭嫌棄，受傷骨折時不帶她就醫，讓幼女忍痛自行癒合，結果出現長短腳；另外父親還腳踩她腹部，踩破她胃臟。一審將2人分別判刑2年4月和1年4月。上訴二審後，改判母親緩刑3年，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

郭靜文／侵占遺失物貪心觸法網

郭靜文／侵占遺失物貪心觸法網

即／江宏傑訴請離婚　高雄家事法庭給答案了

即／江宏傑訴請離婚　高雄家事法庭給答案了

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

義大利籍失業男搶超商未遂　判刑2年定讞

義大利籍失業男搶超商未遂　判刑2年定讞

關鍵字：

法律司改人權黃伊平離婚婚前協議外遇贍養費撫養權

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面