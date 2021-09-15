中國限玩令「首殺」！提供未成年玩遊戲被抓包…北京重罰43萬

▲大陸限玩令祭出首例罰則。（示意圖／Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

大陸官方為了防止青少年沈迷遊戲，規定未成年人只能在假日玩1小時的網路遊戲，讓各大市場平台立刻掀起「租號」、「買號」風潮，以此繞過監管機制，形成灰色產業鏈，還有多起疑似家長「代刷臉」爭議。對此，北京也開罰某間為未成年提供遊戲服務的公司10萬元人民幣（約42.9萬元新台幣），成為「限玩令」實施後的全國第一案。

中國官方8月30日針對未成年沈迷網路遊戲，祭出超嚴格禁玩令，未來未成年的玩家只能在每週五、六及日3天，各遊玩一小時的遊戲。新規定實施後不久，網路上就出現了租帳號、買帳號的「灰色產業鏈」，甚至傳出「六旬老人凌晨三點打排位拿5殺」，被質疑可能是代孫子「刷臉」通過人臉辨識，引發高度關注。

▲電商平台出現大量租帳號服務。（圖／翻攝央視，下同）

根據中國《央視網》15日報導，北京市文化市場綜合執法總隊查獲北京某資訊技術有限公司，透過其自營的遊戲平台，違法向未成年人提供網絡遊戲服務，依法對該公司做出警告、罰款10萬元人民幣（約42.9萬元新台幣），並對直接負責的主管人員罰款1萬元人民幣（約4.29萬新台幣）的行政處分。

調查指出，該遊戲平台中含有6款H5網絡遊戲，在每天晚上10點至隔天早上8點向未成年人提供網絡遊戲服務。對此，總隊專班立刻召開案情分析研討會，並約談該公司的法定代表人，責令該公司立即停止違法行為，並依據《中華人民共和國未成年人保護法》第127條規定，對該公司做出行政處罰。

報導透露，這也是大陸中宣部在全國啟動文娛領域專項整治工作後，總隊依據新修訂的未成年人保護法，針對未成年人沉迷網絡遊戲問題查處的全國文化市場「第一案」，希望能為日後查辦類似案件提供了經驗借鑒和案例支撐，同時為遊戲企業供應商、運營商起到震懾和警示作用。

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