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陪中風妻20年模範夫突變狼　鄰居小四女崩潰：已放進去來不及了

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲詹姓男子利用受花花父母所託，短暫照顧花花之際，竟對花花性侵得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台中報導

台中一名詹姓男子受鄰居夫婦所託，照顧夫婦倆有心智缺陷就讀小四的女兒花花（化名），卻趁著2人獨處之際，對花花伸出狼爪，不顧女童哭喊「不要」，對其性侵得逞，直到女童被學校老師發現異狀，通知家長報警處理。案件上訴到台中高分院更一審後，法官依對未滿14歲、心智缺陷女子強制性交罪判其有期徒刑7年2月。

詹姓男子2017年時，受鄰居夫婦臨時所託，在晚間7、8時許時照顧當時就讀小四，有心智缺陷的花花，趁著只有他和花花獨處的時候，不顧花花多次表示「不要」、「不行」，強吻花花後，對花花性侵得逞。直到花花的學校老師驚覺花花的有異，判定花花可能遭人性侵，在耐心詢問下，終於從花花的口中問出「東西已經放進去來不及了」，認定花花遭人性侵，緊急通報家長和社會局，同時將花花帶去驗傷，確認花花的處女膜有多處舊裂傷。

警詢時，詹男一開始僅承認和花花是鄰居，但堅決否認曾性侵過花花，先是辯稱自己在案發時有喝酒，不記得是否有用生殖器摩擦過花花的下體，但事後卻又在庭審時指出，他因生殖器不舉，因此沒對花花怎樣，法官認為其前後證詞矛盾，其證詞可信度令人質疑。但詹男事後終於坦承犯行，也已80萬元和花花家人達成和解，並向檢察官求情，希望可以獲得原諒，有機會照顧左半邊中風已20年的太太，強調自己深感悔意也自覺丟臉。

整起案件上訴到更一審後，台中高分院認為，詹男身為花花的鄰居長輩，在案發時臨時受花花父母所託，短暫代為照顧花花，竟違反花花意願，強行對花花性交得逞，在客觀事實上無任何足以引起一般同情而科以最低刑度仍嫌過重之情事。

法官指出，詹男明知花花當時為未滿14歲女童，卻為滿足一己之私對其性交得逞，對其損害和影響非輕，不過詹男事後也已80萬元和花花家人達成調解，且其事後也曾表示「對花花做這件事真失禮，也很丟臉，對花花的家庭造成困擾，很對不起」，認為其已有悔意，依對未滿14歲、心智缺陷之女子犯強制性交罪，判其有期徒刑7年2月，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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