泛亞工程前老總涉收回扣！工程金額動輒數十億　檢調7路大搜捕

▲泛亞工程去年剛完成台鐵鳳山站地下化工程，如今爆出總經理涉嫌向下游廠商收回扣。（資料照／記者陳建宇攝）

記者劉昌松／台北報導

曾參與高鐵、高速公路等多項國家重大交通建設的泛亞工程公司，驚傳張姓前總經理疑似利用轉包機會，向下游廠商收取回扣數百萬元，間接導致增加泛亞發包成本，檢調單位蒐證告一段落後，15日兵分7路展開搜索並約談張男等3人，全案依違反《證交法》非常規交易、特別背信等罪嫌方向偵辦。

泛亞工程建設顧問有限公司，是由退輔會、中鼎工程、台灣水泥、嘉新水泥、環泥投資及亞洲水泥法人投資創建，成立至今56年，2020年底才完成台鐵鳳山站地下化相關工程，目前還在進行中的包括興達電廠燃氣機組更新改建計畫、桃園航空城A11及A18基地新建安置住宅統包工程，工程金額動輒數十億到上百億元。

據了解，張姓總經理在2018年才被延攬到泛亞工程任職，但做不滿3年，泛亞工程就在2021年8月公告，張因個人因素請辭，總經理一職直接由董事長吳俊德兼任。

檢調獲報，張疑似在泛亞任內，利用轉包下游的機會，向廠商收取回扣，恐因此增加泛亞工程的發包成本，涉嫌《證交法》非常規交易、特別背信等罪，台北地檢署檢察官因此在15日指揮調查局台北市調處，兵分7路搜索張的住處等地，並同步約談張等3人。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「松山之亂」開罰了！6黑衣人各罰1萬2 3人「這理由」免罰

女移民官控主管男友襲胸 看片「手游」她自爆人工奶！暗批他豬哥

美女律師控豪宅女鄰居「狗吠害胃酸逆流」 判決結果出爐