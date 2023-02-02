　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新任行政院長陳建仁獲厚望　法界盼他莫忘初衷…速修證交法保障人權

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團 國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新任行政院長陳建仁拜會立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳以昇／新北報導

新任行政院院長陳建仁上任後，在立法院第十屆第七會期展開的首日，就赴立院拜會朝野各黨團，分別就普發現金6000元、少子化，居住正義等問題與朝野交換意見，但法界人士也關注，陳建仁過去在擔任副總統時，也曾是總統府人權諮詢委員會召集人，希望他上任後，能針對因金管會對臺灣存託憑證」（TDR）造成的人權問題，能夠正視並儘速推動修法。

法界人士表示，總統府人權諮詢委員會，主要任務包括人權政策提倡與諮詢、國際人權制度與立法研究、國際人權交流事務研議，並提供總統人權議題相關諮詢事項，該委員會對臺灣在推動保障各項人權有相當正面意義，新任的行政院長陳建仁曾表示，「將讓臺灣成為亞洲最具指標人權國家」，言猶在耳，但因金管會與立法院怠惰鬆弛，使得TDR未明文入法，在台灣成了外國有價證券，法院竟還據此以《證交法》判決許多投資人，戕害人權至深。

又進一步說明，美國與日本發行的存託憑證都屬於該國的本國有價證券，實在沒有理由認定TDR在台灣屬於外國有價證券，台灣證交法未將TDR明文入法，以致有違法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則等違憲疑慮。

法界人士集起呼籲，希望行政院長陳建仁不要忘了當初信誓旦旦說過的話，TDR如果未明文入法，今後勢必持續對司法裁判產生長遠影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定，金管會與立法院應該儘快修法，使TDR法律地位得以明確，避免冤案再起，同時給予還因此案官司纏身的受害個案即時幫助，以落實人權保障。

ET快訊
宣布送50萬張免費機票！　香港搶海外旅客拚了
刮刮樂「爽中5000元」竟已被領過！　店家回應了
直擊／護照申辦人潮爆量！　排隊得等3.5小時
賓士GLC63阿里山狂飆！　車輪變「風火輪」冒熊熊烈火
台中刺青辣妹「躲七期大樓」被逮　爽躺畫面曝
台灣本田「CR-V、HR-V、Fit」官網最新價格曝！　最高
抓寄生帳號「會退訂Netflix？」　網友反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

台商回國辦護照潮　領務局加班到半夜「真的有壓力！」

直擊／護照申辦爆天量！台北單日飆破9千件　排隊得等3.5小時

新任行政院長陳建仁獲厚望　法界盼他莫忘初衷…速修證交法保障人權

陳建仁與六都首長合照　揭會中談話內容：是一個好的開始

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

林奕華向國民黨立法院黨團道別　2／3就任台北市副市長

賴清德令民進黨中央援軍進駐南投　蔡培慧競選總部今成立

藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

台商回國辦護照潮　領務局加班到半夜「真的有壓力！」

直擊／護照申辦爆天量！台北單日飆破9千件　排隊得等3.5小時

新任行政院長陳建仁獲厚望　法界盼他莫忘初衷…速修證交法保障人權

陳建仁與六都首長合照　揭會中談話內容：是一個好的開始

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

林奕華向國民黨立法院黨團道別　2／3就任台北市副市長

賴清德令民進黨中央援軍進駐南投　蔡培慧競選總部今成立

藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

獨／雲豹「小蟲」威廉斯離隊　將轉戰菲律賓PBA黑水菁英

台語百年歌曲重量級歌手桃園開唱　即日起開放免費索票

年後搶客！50樓Cafe推北海岸現流魚吃到飽　晶華祭出宮崎美食

電動三輪車買9天電池突爆炸起火　阿嬤燒傷住院26天不治！

大腸癌末期！8旬翁「照顧中風妻多年」累了　勒死她後輕生

飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

PS5現貨不加價台北電玩展開賣⋯首日存貨足堆過半　要買還來得及

頂著「台大學霸」光環　藍翊誠感受職棒等級的不同

房價基期低　一數據證基隆房市買氣不減反增

萌妹走路霸氣像大姐頭　她站C位爸叔秒變小弟

政治熱門新聞

6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

陸籲恢復16個兩岸航點　邱太三：不只這16個

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

護照申辦爆天量　台北單日飆破9千件

不要再讓這種街景發生！　洪孟楷曬「這畫面」喊：支持增設垃圾桶

郭被爆組非綠陣營　柯：2月中見面

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

徐巧芯自稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利欲薰心才說得出口

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜舉「這9項」新內閣重點工作　盼重視庶民經濟及能源問題

宋楚瑜舉「這9項」新內閣重點工作　盼重視庶民經濟及能源問題

親民黨主席宋楚瑜2日透過臉書發表對行政院長陳建仁新內閣的期許，他提出九個內政問題，提供新內閣未來施政優先次序的參考，其中也有談到對庶民經濟的重視以及能源是否充足的問題。

國發會：今年上半年有點辛苦　下半年經濟可望復甦

國發會：今年上半年有點辛苦　下半年經濟可望復甦

「法院就是認證陳建仁抄襲」！　王鴻薇轟：民進黨要對幹法院？

「法院就是認證陳建仁抄襲」！　王鴻薇轟：民進黨要對幹法院？

「應借鏡新加坡」　宋楚瑜期許陳建仁：中美變局不過度傾斜一方

「應借鏡新加坡」　宋楚瑜期許陳建仁：中美變局不過度傾斜一方

黃偉哲爭取支持商圈庶民經濟及水利等建設

黃偉哲爭取支持商圈庶民經濟及水利等建設

關鍵字：

行政院長陳建仁證交法金管會台灣存託憑證

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面