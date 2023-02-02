新任行政院長陳建仁獲厚望　法界盼他莫忘初衷…速修證交法保障人權

▲新任行政院長陳建仁拜會立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳以昇／新北報導

新任行政院院長陳建仁上任後，在立法院第十屆第七會期展開的首日，就赴立院拜會朝野各黨團，分別就普發現金6000元、少子化，居住正義等問題與朝野交換意見，但法界人士也關注，陳建仁過去在擔任副總統時，也曾是總統府人權諮詢委員會召集人，希望他上任後，能針對因金管會對臺灣存託憑證」（TDR）造成的人權問題，能夠正視並儘速推動修法。

法界人士表示，總統府人權諮詢委員會，主要任務包括人權政策提倡與諮詢、國際人權制度與立法研究、國際人權交流事務研議，並提供總統人權議題相關諮詢事項，該委員會對臺灣在推動保障各項人權有相當正面意義，新任的行政院長陳建仁曾表示，「將讓臺灣成為亞洲最具指標人權國家」，言猶在耳，但因金管會與立法院怠惰鬆弛，使得TDR未明文入法，在台灣成了外國有價證券，法院竟還據此以《證交法》判決許多投資人，戕害人權至深。

又進一步說明，美國與日本發行的存託憑證都屬於該國的本國有價證券，實在沒有理由認定TDR在台灣屬於外國有價證券，台灣證交法未將TDR明文入法，以致有違法律明確性、授權明確性及罪刑法定原則等違憲疑慮。

法界人士集起呼籲，希望行政院長陳建仁不要忘了當初信誓旦旦說過的話，TDR如果未明文入法，今後勢必持續對司法裁判產生長遠影響與衝擊，嚴重侵害人權及證券市場安定，金管會與立法院應該儘快修法，使TDR法律地位得以明確，避免冤案再起，同時給予還因此案官司纏身的受害個案即時幫助，以落實人權保障。