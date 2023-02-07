證交法屬「部分空白刑法」違憲？憲法法庭言詞辯論爭可否

▲憲法法庭激辯證交法空白刑法問題，由司法院長許宗力擔任審判長。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

中華開發金控前法務長南怡君、前策略企畫資深副理陳湘銘等人，在參與併購金鼎證券過程中，被控違反《證券交易法》的強制公開收購規定，2015年判決有罪確定。2人聲請釋憲，憲法法庭7日召開言詞辯論庭，激辯證交法「空白刑法」是否違憲？

本次爭點題綱為(1)經濟刑法（以《證券交易法》為例）與一般刑法相較，其刑罰明確性原則之判斷標準及程度有無不同？(2)2002年2月6日修正公布之《證券交易法》第175條（下稱系爭規定一）、第43條之1第3項（下稱系爭規定二）、第43條之1第4項（下稱系爭規定三）及2005年6月22日修正公布《公開收購公開發行公司有價證券管理辦法》第11條第1項規定（下稱系爭規定四）整體觀察，系爭規定一至三是否屬於空白刑法？系爭規定二之「一定比例」及系爭規定四之「共同預定於五十日內取得」等規定內容，受規範者是否具有可預見性？又如係「共同預定於五十日後取得」是否為系爭規定一至四所欲規範之行為？(3)司法院釋字第522號及第680號解釋有無補充之必要？(4)從憲法授權明確性、刑罰明確性原則檢視系爭規定一至四等規定之合憲性。

南怡君等聲請人與律師團在法庭上主張，規定中提到的「預定於50日內取得」是否包含「預定於50日後取得」，主管機關之意見前後不一，讓受規範者實無法預見其意，違反法律明確性，相關規定違憲。

不過關係機關金管會，主張受規範者為合理謹慎投資人，相關規定並非空白授權，也無誤認之情事。另外法務部及專家學者教授郭大維，均認為相關規定已足使一般受規範者得預見其行為可能受到處罰；另外專家學者教授邵慶平，也認為從《證券交易法》相關規範及立法目的來看，「預定」用語實屬常見，「取得」應以交易日為準；專家學者教授薛智仁，認為本案與釋字第522、680號解釋相較，本案的明確性已經較高，應該僅為專業法院認事用法之問題，並非法規違憲。