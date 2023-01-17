金酒首次甄選總經理！「月薪14萬、年終4.6月」遴選條件曝光

▲年收百億的金酒公司公開甄選總經理。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金酒公司自1952年創廠至今，一連兩年的營業額突破百億元大關！而金酒公司總經理過往都由縣府派任，依目前職務的待遇，月薪約為14萬左右，年終獎金平均約為4.6個月，現在因應企業經營變革，金酒將透過公開遴選優秀、專業之經理人來帶領金酒公司走向另一個高峰，有關遴選資格條件將於農曆年後正式辦理對外公告，報名期間預計從2月1日至2月15日止。

金酒公司從1952年軍管時期設立九龍江酒廠以來，廠長都是由軍方派任，後來改制為金門縣府所屬的金門酒廠，廠長改為金門縣府派任，於1998年公司化，更名為「金門酒廠實業股份有限公司」，由陳水在縣長兼任第一任董事長、派任辛寬得擔任首任總經理，之後歷屆總經理均由縣政府派任， 建廠70年來總共經歷了12位廠長、12位董事長、9位總經理，為金門酒廠打下基礎，讓金門縣民享有現在的福利。

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金酒公司指出，為落實縣長「金酒回歸專業經營」之政見，將首次公開遴選運營團隊的新舵手，盼能引進專業經理人，跳脫以往思維，以因應疫情後的市場復甦及世界變革，重新面對環境挑戰，歡迎有意為金門服務、有志為金酒貢獻長才的專業經理人報名。

金酒公司表示，本次對外徵才條件為大專以上學歷，只要曾任食品、飲料或生技公司的民營企業主持人，或曾任公營事業性質有關之行政機關、公營事業性質機構副總經理以上職務2年，或曾在國內外相關著名企業或研究機構擔任一級主管以上職務2年以上，或曾任國內外大專院校助理教授以上職務，及其他經歷足資證明具備主管領導能力或產銷業務經營經驗、可健全有效經營產銷業務者，均可參加此次的遴選。

有關遴選資格條件將於農曆年後正式辦理對外公告，報名期間預計從2023年2月1日至2月15日止。希望透過本次公開徵選專業經理人，讓金酒回歸專業經營，帶領金酒再創營收佳績，為金酒永績經營奠基。

金酒董事長謝世傑表示，以目前該公司「總經理」職務的待遇月薪約為14萬左右，年終獎金平均約為4.6個月，雖然待遇不算高，但新任總經理若能有效提升金酒業績，未來也將提報董事會給予提成或業績獎金以茲鼓勵；至於遴選人才也會組成評選委員會，由董事長擔任召集人，邀請董監事代表3至4人、外部專家學者3至5人及工會代表1人，共同進行評選。期待透過本次公開甄選專業經理人，讓金酒回歸專業經營，帶領金酒再創營收佳績，為金酒永績經營奠基。