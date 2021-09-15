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五倍券未招標先行違法？　洪孟楷批：採購法在民進黨眼裡是裝飾嗎

▲▼洪孟楷批五倍券未招標先執行違法。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲洪孟楷批五倍券未招標先執行違法。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院五倍券政策上路，細節引起各界議論。國民黨立委洪孟楷15日臉書批評五倍券未公開招標便先執行，違反公共工程委員會規定與採購法，「採購法在民進黨政府眼裡是裝飾品嗎」。

洪孟楷質疑，五倍券印刷尚未招標，已經印好在分裝了。所謂沒有程序正義就沒有實質正義？「採購法在民進黨政府眼裡是裝飾品嗎」。明明政府公開招標資訊都還沒有五倍券印刷的標案，但是實體票券已經印好，並且從昨（14日）開始包括「北監、新竹監、桃女監、八德外役監」等從昨天開始就已經開始分裝了；事實就是招標尚未公開，實品已經印刷完畢。人民的納稅錢這樣用，要問採購法在民進黨政府眼裡僅供參考？

洪孟楷表示，根據日前「宅神」朱學恆所公布的公文，從9月14日開始要分裝五倍券，而據辦公室詢問法務部，證實各監獄已經開始分裝。但查遍經濟部及全中華民國政府公開標案，就是不見「振興券」的印刷發包，連各地方政府都已經在做相關招標作業，唯獨「五倍券」連招標都還沒，去年「三倍券」也有公開招標、決標，政府應當做的採購流程「今年連演都懶了？」。

洪孟楷強調，公共工程委員會另有規定，巨額採購超過一億元以上，其公告期需要至少28天。即便是緊急採購，不可能也不應該出現未招標、已執行的狀況（根據公共工程委員會網站中的招標期限標準，巨額之採購期限不得少於28日）。請民進黨政府向國人說明清楚，法令能夠無視到這種程度嗎。

洪孟楷評論，國人當初期待的是發現金，發現金就能避免行政成本的浪費，以及相關招標、採購的限制。民進黨政府執意要印券、發券，卻又不願意遵守採購法相關規定。過去在野最喜歡講「沒有程序正義、就沒有實質正義」，違反採購法「未發包已完成」難道就是民進黨政府的程序正義？明明能夠提早準備，卻不敢公開接受檢驗，堅持印票券，就別把黑鍋甩給基層公務人員。

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