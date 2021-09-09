五倍券成本20.85億　洪孟楷：執意發券就浪費「現金入戶少花20億」

▲五倍券印刷成本達20.85億。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院今（9）日公布五倍券方案，分為數位券及實體券最快10月8日可以領用，成本高達20.85億元。對此，國民黨立委洪孟楷表示，執意要發券就是浪費，且現金直接入戶就能少花20億，還能少掉這一個半月的等待期。

洪孟楷指出，五倍券印刷、配送、兌換成本終於公開，高達20.85億元，雖比去年三倍券成本略少，但不要忘記去年因為領取實體券人數超過預期，發包後仍不斷追加印刷數量，今年會否因為追加而衍生多餘成本尚不得知，但現金直接入戶就能少花20億，就能少掉這一個半月的等待期，執意要發券，就是浪費。

洪孟楷表示，今年鼓吹領取數位券，但同樣戲碼去年已經一次，最後仍高達92%國人使用實體券，甚至連蘇院長及部會高官們也都是拿著實體券消費，避免領取群聚，「就請蘇院長跟綠營高官先告訴國人，您們今年要用實體券還是數位券？」

洪孟楷強調，20.85億元，每一筆都是人民的納稅錢，預算是當用則用、當省則省，不該花的每一塊都是浪費，這個道理「你知道、我知道、對面的獨眼龍也知道」；聽不見、執意要花這個錢，這些多出的成本，都該政府概括承受。

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