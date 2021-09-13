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費鴻泰批紓困5.0預算「鬼混」　民進黨團：嚴格監督不浪費

▲▼國民黨團召開「紓困預算 5.0 中央錢亂花 全民苦哈哈 」記者會 費鴻泰 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「紓困預算5.0中央錢亂花，全民苦哈哈 」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期17日開議，國民黨團總召費鴻泰13日批評，行政院日前將紓困5.0預算送到立法院，看了以後只能用「傻眼」兩個字來形容。對此，民進黨團幹事長劉世芳回應，民進黨團跟所有在野黨團一樣，一定會嚴格監督、不可以浪費，「這都是一個表態而已」。

國民黨團13日上午召開「紓困預算5.0中央錢亂花，全民苦哈哈」記者會，費鴻泰指出，行政院將紓困5.0預算送到立法院，國民黨團詳閱預算書內容後，只能用「傻眼」、「鬼混」的字眼來形容。

費鴻泰說，各部會送來的預算科目「通通沒有細目」，顯示部會編列紓困5.0預算相當急迫，內容簡短，完全不知道目的為何，以及要做什麼事情，既然是紓困預算，預算書必須寫出預估成效、紓困多少人、金額多少錢及期程多久等。

費鴻泰舉例，行政院長蘇貞昌23日才要到立法院進行「紓困5.0」預算專案報告並備詢，但是五倍券22日就可以在官網上進行數位綁定，10月5日進行紙本預約、8日開始領取紙本，相關預算都還沒有審查，行政院就在進行5倍券發放作業。

費鴻泰再指，經濟部標準檢驗局上週集體進行PCR檢測，目的是要派人到各監所監督受刑人包裝「蘇倍券」，標準驗驗局的員工「不務正業」到各個監所監督包裝5倍券，為了蘇貞昌「蘇倍券」的面子不務正業、荒廢本職，也讓他質疑在此時疫情嚴峻的時刻，是否真的是振興的最好時機。

▲▼國民黨團召開「紓困預算 5.0 中央錢亂花 全民苦哈哈 」記者會 標檢局包五倍券 不務正業 費鴻泰 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團首席副書記長萬美玲表示，國民黨團日前曾經提醒教育部，學校一旦實施預防性停課時，家長只能請無薪的防疫照顧假，但是教育部在明年度的公務預算或紓困特別預算中，完全沒有編列防疫照顧假津貼預算。

萬美玲要求，面對預防性停課學校越來越多，請假的家長也越來越多，教育部必須盡快提出相關預算，國民黨團也將提出《紓困及振興特別條例》修正草案，明定公務員或勞工若有照顧12歲以下子女之需求，得申請防疫照顧假，且雇主及行政機關不得拒絕、亦不得視為曠職、強迫勞工以事假或其他假別處理。

萬美玲也說，統計自今年5月19日至9月6日為止，簡訊實聯制已經發送9億1700萬5345則，日前NCC在「紓困3.0」編列9億元預算，經國民黨團提案刪減5億元，不過NCC撥付國內5家電訊業者2499萬7588元的簡訊費，亦即簡訊費從原本的每則0.1元降為0.013元。

萬美玲也質疑，上週桃園附科農工發生2起染疫事件，結果NCC狂發110萬則簡訊、亂槍打鳥，製造恐慌性群聚篩檢PCR、連精準疫調都做不到，難道是NCC在消耗預算。

國民黨團副書記長洪孟楷則表示，雖然疫情已經降為二級警戒，但是面對來勢洶洶的Delta變種病毒，以及國人疫苗施打覆蓋率嚴重不足，觀光旅遊、飯店旅宿業叫苦連天，痛批政府沒有辦法有效提供防疫安全環境，給國人出遊的信心。

洪孟楷也提及，今年6月很多長輩、媒體記者遵照指揮中心的指示，施打第一劑莫德納疫苗，但是現在已經超過10週的時間，請政府明白地告訴國人，第二劑莫德納什麼時候可以到貨，以及何時可以施打到第二劑、是否還具有保護力，請政府將真實數據告訴國人。

洪孟楷說，南韓先前也傳出疫苗嚴重不足，因此派出官員到美國催貨，現在催疫苗的功力奏效、即將到貨701萬劑，「台灣真的好想贏韓國」，請政府告訴大家什麼時候可以打到第二劑莫德納疫苗。

對此，民進黨團幹事長劉世芳受訪時回應，民進黨團跟所有在野黨團一樣，一定會嚴格監督、不可以浪費，「這都是一個表態而已」，也請國民黨細看預算書，到底哪一項預算是屬於浮濫、不應該花用的，未來在委員會、院會審查時，民進黨團一定會秉持嚴格監督的立場。

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