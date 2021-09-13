香山工業區服務中心　輔導昇詮科技通過立體化獎勵容積案

▲新竹市長林智堅啟用新竹市香山工業區服務中心。(資料照片)（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府去年起設立「香山工業區服務中心」，推動「新竹市工業區立體化方案」協助香山區製造業透過「立體化」突破限制，進行產值產能升級。在地深根逾20年的昇詮科技，透過「香山工業區服務中心」協助，成為本市第一家申請通過工業區立體化獎勵容積案，立體化工程預計今(110)年底前動工，112年完成新建標準化科技廠房及6條智能化生產線，屆時每年產值將新增最高6億元台幣，預計可提供42個就業機會。市府指出，現尚有2家企業輔導中，希望此成功投資模式能帶動更多廠商投入立體化而提升產能。

新竹市政府表示，新竹市香山區製造業目前約有557家工廠，以機械設備業及金屬製品業為主，市府規劃轉型為「精密機械與智慧製造基地」，輔導既有工廠轉型、升級生產技術與創造產業附加價值為目標，市府於去(109)年配合行政院的「工業區更新立體化發展方案」，設立「香山工業區服務中心」提供單一諮詢窗口，助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題，度過轉型困境。

產發處指出，去年起推動的都市計畫工業區立體化方案，容積獎勵項目有3項，包括新增投資容積獎勵最高15％，能源管理最高5％以及捐贈產業空間或繳納回饋金最高30％，合計最多50％容積率獎勵，除可解決企業缺地問題、減少土地取得成本，亦可鼓勵企業升級轉型、提升投資動能。

本次成功輔導的昇詮科技股份有限公司總投資金額達4.6981億元，透過立體化後，開發強度之容積率由原來210%，提高為247.8%，新增容積樓地板面積875.05平方公尺。

產發處進一步指出，將持續透過「香山工業區服務中心」，以一站式服務，協助企業瞭解容積獎勵政策以及公司把營運總部搬到新竹市獎勵辦法，企業可透過服務窗口專線「5401788（一起發發）」，直接提供在地廠商申請立體化的諮詢及預審服務，提供傳統製造業廠房「更新」、「向上長高」的機會，並加速本市優質產業用地之供給，進而活化土地、吸引投資。

為加速廠商轉型，服務中心亦將於廠商申請過程中，積極協助相關文件申請，節省行政作業流程，目前亦已掌握相關案源，並積極協助企業將總部搬回新竹市，將可創造本市稅基，增加民間消費，並帶動產業群聚效應，提升就業人口。