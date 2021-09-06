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新竹漁港漁產直銷中心明年底完工　持續帶動觀光效益

▲新竹市長林智堅、市府團隊與漁產直銷中心新建工程設計團隊討論工程。（圖為資料照，非疫情期間拍攝。）（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅、市府團隊與漁產直銷中心新建工程設計團隊討論工程。（圖為資料照，非疫情期間拍攝。）（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今表示，位在新地標波光市集旁的、使用25年的漁產直銷中心即將進行新建工程，請到波光市集同一位設計師林聖峰，與建築師蘇富源聯手推出兩層樓的波浪建築，延續波光市集建築特色，臨海打造｢雙波浪購物區｣，工程已於8月開工，預計111年底完工，將有88攤生鮮食品攤位與15間海鮮餐廳，除二樓用餐可享無敵海景，室內挑高設計也提供舒適的購物空間；為避免影響攤商營運，現圍籬後方舊直銷中心持續營業中，待新建物完工移入後再拆除，完成新竹漁港改造最後一塊拼圖，持續帶動其觀光效益。

林智堅表示，他上任以來積極推動新竹漁人碼頭計畫，改善漁港環境，漁產直銷中心是計畫裡最後一塊拼圖，現有建物使用25年來從未整修，因鄰近海邊相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，考量修復成本與整體效益，市府決定拆除，新建工程由新竹區漁會出資7千萬元，加上市府經費共投入2億元，攜手打造全新漁產品直銷中心，改善購物環境盼帶入更多消費人潮。

林智堅說，全新直銷中心由設計師林聖峰老師與建築師蘇富源聯手打造，建築物主體將延續波光市集設計，為周遭景觀打造一致性視覺，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建築物高7.2公尺，佔地5236平方公尺、整體樓地板面積達6,390平方公尺。

林智堅強調，為避免生熟食氣味雜混，全新的直銷中心將分隔為兩區，生鮮乾貨區採一樓挑高，增加採光與通風；餐廳區則設計為兩層樓，提供用餐者絕佳海港視野，提高整理購物與餐飲環境衛生，盼增加漁民收益、促進轉型觀光休閒漁業。

產業發展處處長張力可表示，直銷中心以「不間斷營運」進行整體街廓改造，現有直銷中心的戶外攤商已在今年8月移至波光市集附近營運，騰出後的空地則是新直銷中心的基地，新直銷中心完成後才會拆除舊直銷中心，降低漁會攤商在施工期間造成的影響。

張力可補充，未來在東大路四段將設置一處端景廣場，從東大路上即可遠眺新竹漁港，新的直銷中心也將搭配東大路端景，成為新竹漁港內商業重區的新地標。

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