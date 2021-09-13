第10期《IN新竹》　一探在地產業之美

▲第10期的《IN新竹》封面以溫柔恬靜的湖水色調帶出夏季感。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

這波疫情對於百工百業衝擊巨大，也改變了每個人的生活，第10期的《IN新竹》封面以溫柔恬靜的湖水色調帶出夏季感，為大家介紹日常用品的產業發展，這些發源於新竹的企業已做到參加世界盃的規模，堪稱新竹的隱形冠軍，其中防疫國家隊的成員，家家戶戶必備的知名品牌「歐克血糖機」的製造商訊映光電、消彌創業家語言藩籬的自動售票機研發商奕貿科技及全台最大寵物濕食品牌的汪喵星球。

新竹市政府表示，本期《IN新竹》採訪到深耕在地的隱型冠軍-「訊映光電」，疫情從去年開始在全世界延燒，大家對於日常生活的飲食運動亦或是慢性病的控制更為注重。其製造的歐克血糖機與年產12億的血糖試紙的訊映光電可說是血糖患者的福音，總經理賴家德先生秉持著為善的核心價值，穩扎穩打並用心的對待每一台機器及每一個製程，不僅坐穩台灣前四大血糖製造商之位置更是將產品銷售至世界各地，特別是新興國家。除了已趨成熟的血糖機產線外，近年更積極向助聽器市場進攻，在面對全球高齡化社會的趨勢下，長期照護服務之需求日漸高漲，訊映科技開發出提供長輩方便攜帶且具有降噪功能的「歐克好聲音」，亦推出可長駐在機構的桌上型助聽裝置，徹底消弭掉任何可能產生的聲音困擾，進一步開拓醫療產業。秉持著對世界行善的企業責任以及滿足顧客的需求，主管與員工上下一心，每顆重要的小螺絲釘都讓訊映科技站穩世界級公司之位置。

新竹市政府產發處長張力可表示，本期《IN新竹》也採訪到海外創業的奕貿科技，兩位創辦人彭光中先生與張秀英小姐皆為工研院出身，原從事自動控制產業，後來為了滿足客戶的需求進而發展出自動售票機這條新產線。有別以往的自動販賣機，奕貿科技的產品不僅是販售商品，更是販售完善的「服務」。創辦人發現不少年輕人帶著生財工具和自動購票機，隻身一人便前往國外創業發展，這台機器不僅跨越了語言藩籬、降低了人力及會計成本，且在這行動支付愈來愈普遍的時代更是完美的結合，成為海外創業家的重要推手。

另一家進軍海外市場的隱形冠軍汪喵星球，創辦人孫宗德先生與鄭文閔小姐從起初消費性的貓草跨足至寵物食品市場，以犬貓需求為出發點並融合台灣在地食材，打造頂級營養又平易近人的濕食，緩解毛小孩普遍存在的腎臟病問題，在百家爭鳴的寵物食品市場闖出一番成績。

產業發展處表示，本期《IN新竹》之專題報導除了介紹新竹市三家帶給大家幸福感的隱形冠軍外，尚有放大特寫、市場大調查、新竹新鮮事等單元，內容豐富多元待大家一同細細品味。《IN新竹》自創刊以來，以年輕的視角出發，加深讀者與新竹產業之間的連結，並持續推廣在地特色店家及更多新鮮事給大家。《IN新竹》將持續公開募集新竹市的新店家、新服務跟新產品（一年內推出者），歡迎大家踴躍投稿。