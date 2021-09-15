萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」　柯文哲：不實廣告已下架

記者杜冠霖／台北報導

萬華運動中心日前推出「打第3劑疫苗免費游泳1個月」的活動，但截至14日為止，國內第1劑覆蓋率48%，第2劑4.5%，對此，台北市長柯文哲表示，台北市政府判定這則廣告是不實廣告，已經把它下架了。

柯文哲表示，萬華運動中心是台北市政府的委外廠商，也知道廠商是要做一個創意廣告諷刺中央，但北市府判定這是不實廣告，已經把它下架了。

中央流行疫情指揮中心15日公布，新增1例本土確診，分佈於桃園市，另確診個案中無新增死亡。台北市政府15日下午3時15分召開防疫記者會。

指揮中心15日說明，新增1例本土個案，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診；衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

台北市政府15日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對BNT校園接種規劃、中秋烤肉規範說明引爭議、柯文哲質疑中央疫苗採購毫無規劃、柯文哲批評中央想讓全民打2劑高端疫苗等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

