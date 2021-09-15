快訊／怎麼抽振興券加碼好康？　唐鳳教你這樣做

▲行政院政委唐鳳出席五倍券官網啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

五倍券加碼措施來了！行政院政務委員唐鳳15日在「振興五倍券加碼再升級」記者會表示，今年8部會推出加碼券，無論是使用紙本券或數位券，民眾都可在9月22日登記五倍券時，就搶先登記加碼券的抽籤項目，並將在10月11日至11月5日共4周進行抽籤，且週週抽，每人最多可有4次中籤機會。

唐鳳說明，加碼券是今年比較新的嘗試，今年同樣在「5000.gov.tw」網站進行登記及抽籤，無論是使用紙本或數位五倍券，都可以在9月22日就搶先登記加碼券的抽籤項目，只需要進行身分證字號和手機認證，即可參加抽籤。

在共同綁定部分，唐鳳說明，舉例來說，民眾可以先透過個人綁定、再個人綁定、接著勾選加碼券，就可完成共同綁定的共同加碼；此外，也可掃描超商小白單QRcode，掃碼進入網站，即可勾選加碼券。

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，「5000.gov.tw」網站今天正式推出，採「一站式」設計讓民眾五倍券以及8種加碼券的抽籤登記。

其中，除了經濟部的「好食券」不參與抽籤，採搶先登記制，前400萬名榜定數位券的民眾，即可獲得500元面額的好食券；而其餘包括動滋券、藝Fun券、農遊券、客庄券、國旅券、i原券、地方創生券等7種券，將於10月11日至11月5日共4周進行抽籤，且週週抽。

根據振興五倍券官網說明，活動期間自10月8日起，每周五23點59分截止加碼券登記，周六00:00以後登記者，將參加次一週抽籤活動。每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

此次加碼券共1236萬份，其中，好食券每份500元，規劃400萬份；藝Fun券每份600元，規劃300萬份；農遊券每份888元，規劃146萬份；國旅券每份1000元，規劃129萬份；動茲券每份500元，規劃200萬份；客庄券每份500元，規劃40萬份；i原券每份1000元，規劃10萬份；地方創生券每份500元，規劃20萬份。