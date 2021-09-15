全台空屋數達166萬！創歷史新高　時力：速擬囤房稅草案

▲王婉諭等人召開「房價越漲囤房越多？說好的居住正義在哪裡？正視問題，提出對策」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智15日指出，今年上半年儘管受到疫情影響，房市買氣仍然高漲，然而台灣的房價越高、空閒空屋卻越來越多，統計從2000年到2020年間，空閒住宅數從123萬上升至166萬，創下歷史新高，呼籲行政部門應積極回應問題，研擬政院版囤房稅草案。

時代力量立委王婉諭、邱顯智15日上午召開「房價越漲囤房越多？說好的居住正義在哪裡？正視問題，提出對策！」記者會，說明今年房價的漲幅，並針對主計總處調查創歷史新高之空閒房屋數、財政部近日公開多年之非自住房資訊進行分析。



邱顯智指出，今年上半年儘管受到疫情影響，房市買氣仍然高漲，根據資料顯示，全台房價與上季相比微漲2%，六都除了台中市，可能成交價均較上一季微幅成長0.18%到2.19%不等，新竹縣市則達5.07%。

邱顯智認為，房價上漲的原因除了剛性需求增加外，還受到營造工程指數和資金行情影響，根據主計總處統計，2021年8月營造工程物價指數上漲13.57%，其中鋼筋漲逾五成、電纜漲愈三成。同時，台灣2021年Q2的存款與放款利率，皆創歷史低點，凸顯國內資金過剩的現象。

然而，邱顯智也說，台灣居住面最弔詭的是，台灣房價越高、空閒空屋卻越來越多，根據主計總處歷次的空屋普查，從2000到2020年間，空閒住宅數從123萬上升到166萬，創下歷史新高。

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



王婉諭說明，根據財政部公開資料，顯示台灣在「持有非自住房之總人數」、「非自住者總持有房屋戶數」都是年年升高的趨勢，其中「持有非自住房之總人數」從2015年的33萬6千人，成長至2021年的50萬2千人，而「非自住者總持有房屋戶數」則從54萬6千戶，成長至69萬7千戶等。

王婉諭表示，越來越多人持有非自住房屋，且持有的總數越來越多，顯示台灣的住宅呈現集中化的趨勢，且考量台灣人習慣將持有房子優先過戶給家人，導致非自住房的總持有房屋數更多。

OURs都市改革專業者組織秘書長彭揚凱表示，空屋與囤房有同步上升的趨勢，而且越多屋的持有者，持有空屋比例越高，1至3房者持有的住宅空屋率為10.39%，4至9房為16.23%，10房以上則為18.74%，且法人囤房空置的狀況還更加嚴重。

彭揚凱指出，若從屋齡來看，「未滿5年」的新建住宅空屋率是最高的，1至3房持有者新建住宅空屋率為32.08%，4至9房為42.95%，10房以上竟高達61.98%，這些數據都與過去政府宣稱「都是一屋者在空置房屋，且多為寙陋住宅或祖厝」的說法嚴重矛盾。

邱顯智說明，時力黨團要求政府公開更完整的資料，才能更加釐清囤房全貌」，包括超過5年餘屋數及非自住家戶歸戶歷史資料都應公開上網，且也應定期公開持有10戶以上之個人及家戶所擁有之房屋總數。

邱顯智也說，立法院已有多個囤房稅相關法案，應該盡速排審，行政部門也應積極回應問題，研擬院版法案，包括創歷史新高的166萬戶空屋及此次記者會揭露大量非自住房集中化的現象，行政機關都應積極回應，別再盲目否認問題存在，也應該盡速研擬院版囤房稅法案。

▼時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

