「想被打斷腿？」時力反問江啟臣　認清兩岸沒有九二共識只有飛彈攻勢

▲時代力量批評江啟臣兩岸共識說法。（圖／翻攝時代力量臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席江啟臣日前重拾前高雄市長韓國瑜的標語，刊登競選廣告「中國國民黨回歸兩岸共識，貨出去、人進來、發大財」，引起各界熱議。時代力量14日臉書質疑，兩岸沒有九二共識「請問您願意冒著被中共打斷腿的威脅之下，公開支持台灣代表處名稱嗎？」。

時代力量表示，對於江啟臣重拾韓國瑜「發大財」路線，時代力量不置可否，只是很納悶「中共瞄準台灣的飛彈，三不五時飛過來的解放軍軍機，可以代表台灣人的共識，也可以讓台灣人發大財？」。

時代力量質疑，尤其是昨天環球時報社評才剛剛公開恐嚇台灣，如果駐美「台灣代表處」更名成功，將「隨時準備在台海打斷他們的腿」。請問江主席，貴黨的中廣董事長趙少康、立委蔣萬安及台北市議員羅智強都已經公開支持台灣代表處更名想法，請問您願意冒著被中共打斷腿的威脅之下，公開支持台灣代表處名稱嗎？

時代力量強調，兩岸沒有九二共識，只有飛彈攻勢。「江主席，您念茲在茲要改造國民黨，卻殊不知死守九二共識的國民黨，無論誰當主席都是換湯不換藥」。

時代力量呼籲，要改革國民黨，就從放下九二共識開始。江主席，時代力量想勸您，發大財並非建立在一相情願的基礎上，招惹恐怖情人的下場，恐怕不只是打斷腿而已，也會危及身家性命。