時力高度支持駐美代表處「以台灣為名」　點名「戰鬥藍」成員表態

▲時代力量支持駐美代表處更名。（圖／翻攝時代力量臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

外媒報導美國政府正考慮將台灣駐美表處更名為「台灣代表處」，對此，時代力量11日表示高度支持，希望能藉此推動其他國外代表處更名，同時點名「戰鬥藍」成員要求表態。

英國金融時報昨（10日）報導，美國政府正考慮將台灣駐美表處「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，時代力量今發文表達高度支持，深切期盼台灣在全世界各國駐外單位能夠早日全面以台灣為名。

時力表示，目前我國在美國共有13個館處，除了在華府作為實質大使館功能的「台北經濟文化代表處」之外，另外還有其他12個實質總領事館功能的「台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Office, TECO）。倘TECRO順利更名為TRO（指台北經濟文化代表處Taipei Economic and Cultural Representative Office更名為台灣代表處Taiwan Representative Office），其餘12個TECO也應一併將Taipei改為Taiwan。

時力強調，台灣駐美代表處更名具高度指標性，倘順利成真，後續將產生巨大骨牌效應，包括我國在加拿大等國的駐外館處名稱更名可望循序推動。而近日鬧得沸沸揚揚的我國駐立陶宛台灣代表處（Taiwanese Representative Office）設處案，也可望因而讓立國政府有更強的正當性來對抗中國的阻撓壓力。

時力也藉此點名「戰鬥藍」成員，是否支持我國駐美代表處更名為「台灣代表處」，「請問趙少康、羅智強、蔣萬安、吳斯懷、陳以信及侯漢廷等戰鬥藍成員，你們支持以台灣為名嗎？」