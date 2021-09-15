快訊／今日新增1本土「無幼兒園個案」　另有4境外

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）公布國內新增1例本土、4例境外移入，無人死亡；新北幼兒園群聚關連個案維持32人，除幼兒園學童、教師及其家人、同社區住戶、裝修工人與其妻子，還有幼兒園家人的職場接觸者家庭。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增1例本土個案，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作需求篩檢，於今日確診。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國(案16209)、美國(案16210、案16212)、菲律賓 (案16211)入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲▼0915新增個案、境外移入個案表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計305萬7142例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含303萬9848例排除)，其中1萬6103例確診，分別為1478例境外移入，1萬4571例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。