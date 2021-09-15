本土Delta已36案！最新航班清潔人員感染源不明　溯源調查方向曝

▲醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內再增1例本土Delta個案，是桃園市20多歲機場航班清潔人員，初步檢測Ct值僅14，病毒量高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案完整序列後天出爐，由於她在會去航空器客艙清潔，會往這個方向做感染源溯源，就相關航班、入境確診個案比對釐清；包含本案在內，國內目前已經累積36例本土Delta。

指揮官陳時中表示，今日新增1例本土個案屬於桃園市，為20多歲女性，9月12日出現輕微流鼻涕、頭暈等症狀，9月14日因工作單位要求進行例行性篩檢，於今日確診。衛生單位已匡列家庭及工作接觸者45人，均列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案Ct值14，9月7日因為工作要求做過快篩陰性，9月12日發病，往前匡三天可傳染期是9/9，但可能症狀輕微回憶不太清楚，合併前一次檢驗陰性時間，所以從嚴自9月8日開始匡列。指揮中心疫情監測組組長周志浩說，她在6月初打了一劑AZ疫苗，不算突破性感染。

羅一鈞也提到，對於該案檢體，比照上次新北幼兒園相關的北市裝修工夫妻，做點突變快速檢驗，已經確認感染Delta變異株，至於完整序列後天會出來，會再進一步與其他Delta比對。該案在機場工作會去航空器客艙清潔，會往這個方向作感染源溯源，就相關航班、入境確診個案比對釐清。

羅一鈞公布，本土定序為delta累計36例，其中13例為六月份屏東群聚相關、1例為九月份國籍航空機師群聚相關、21例為九月份新北幼兒園及社區群聚相關，以及1例為今天公布之桃園機場航班清潔人員案例。當中新北幼兒園定序比對時已確認該群聚Delta病毒株和屏東、機師案以及國內境外移入都不同，是全新序列。