以色列將公開「驚人疫情數據」　美媒：拜登政府怕爆急推第3劑

▲以色列今年7月起開打第3劑疫苗加強針，如今適用對象已向下開放至30歲以上族群。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大力推行接種第3劑新冠疫苗，計畫在9月下旬開打。然而2名知情人士透露，拜登政府推廣加強針的一大關鍵，是因為政府內部看到以色列未公開的驚人數據。

美國政治新聞媒體Politico報導，以色列預計在本周公開新一波數據，也就是隨著時間推移，輝瑞疫苗預防重症及住院的保護力也會逐漸減弱，對輕症也是同樣狀況。3名看過數據的消息人士指出，儘管美國疾管局早已發表一系列關於疫苗保護力下降的研究，但以色列這份尚未公開的數據更加全面，也更「驚人」。

以色列為全球疫苗接種率最高的國家之一，而這對仰賴該國疫情數據的拜登政府來說猶如一大警訊。官員透露，白宮、疾病管制與預防中心（CDC）、食品藥品監督管理局（FDA）過去數周分析以色列數據後，得出美國應該在秋天開打第3劑的結論。

白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）被記者問及「以色列數據顯示疫苗效力下降程度」時提到，以色列的數據足以讓人感到印象深刻，「假若美國的數據最後沒有和以色列的數據相類似，那麼我會感到非常震驚。」

一名官員強調，其實無論國內外的疫苗數據為何，是否建議施打第3劑的最終決定權是在美國食品藥品監督管理局手中。該機構疫苗諮詢委員會將在17日召開會議，審查輝瑞公司的疫苗加強針申請。