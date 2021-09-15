「戰鬥藍」參與黨內互打？　趙少康打包票：內鬥藍絕對不是戰鬥藍

▲趙少康承諾「內鬥藍絕對不會是戰鬥藍」。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨主席選舉黨內爭議不斷，中廣董事長趙少康籌組的「戰鬥藍」遭質疑是內鬥的派系之一，趙少康15日強調，「內鬥藍絕對不會是戰鬥藍」，也批評國民黨主席選舉不該演變為黨內互打互鬥，讓社會看笑話。

趙少康今臉書發文表示，內鬥藍不是戰鬥藍，國民黨主席選舉鬧劇已經不能看。有媒體說「戰鬥藍不要變成內鬥藍」，我可以斬釘截鐵的說「內鬥藍絕對不會是戰鬥藍，戰鬥藍更不可能變成內鬥藍」。

趙少康強調，在這場主席選戰中，我一直保持中立，戰鬥藍也是，不管誰選上主席，戰鬥藍都會成為國民黨的中流砥柱，對抗民進黨政府的倒行逆施。眼見黨主席選舉鬧劇，讓基層支持者更憂心國民黨未來，更痛心黨內高層內鬥讓親痛仇快，他要向各陣營喊話「拜托你們別鬧了，可否安安靜靜地選，讓大家在選前，好好過個中秋節？」。

趙少康質疑，好好一個國民黨主席選舉，怎麼搞成這樣呢？候選人應該提出如何把國家治理好，如何阻擋民進黨繼續亂搞，如何讓國民黨再度執政的具體規劃，而不是演變為黨內互打互鬥，讓社會看笑話，印證了「內鬥內行、外鬥外行」的譏評。

文末趙少康承諾，請社會大眾以及支持者放心，不管最後誰選上國民黨主席、不管黨中央怎麼發展，戰鬥藍都會維持中流砥柱、維持戰鬥、持續對抗民進黨政府的倒行逆施。