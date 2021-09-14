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藍營大亂鬥「哪裡缺戰鬥藍？」　林鶴明：江啟臣被陰吞不下去

▲▼國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席政見說明會，左起江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源。（圖／國民黨提供）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席改選陷入大混戰，主席候選人張亞中因多次攻擊朱立倫，遭送考紀會。對此，民進黨副秘書長林鶴明14日表示，國民黨哪裡缺「戰鬥藍」？這就是典型國民黨宮鬥劇，原汁原味純得很，「江啟臣被陰了一把，當然吞不下去」。

張亞中在政見會後，網路聲量飆漲，成為藍營之最，但隨後遭到前主席洪秀柱打臉支票事件，接著又因為多次發言攻擊朱立倫，遭送考紀會。對此，林鶴明認為，其實國民黨很會戰鬥，從來就不缺「戰鬥藍」，這點國民黨人比誰都還有自知之明。

林鶴明表示，昨天張亞中被送考紀會，理由是他在選舉過程中多次攻擊朱立倫，逼得江啟臣要在朱立倫臉書留言自清與他無關。他說，這種民進黨可是自歎不如，黨主席選舉選到把候選人送到考紀會，也只有國民黨這種「戰鬥藍」鬥得出來。

林鶴明認為，江啟臣被陰了一把，當然吞不下去，朱立倫三點聲明義正嚴辭，但難道國民黨那幾位選監小組是自走砲嗎？這就是典型國民黨的宮鬥劇，原汁原味純得很。

林鶴明說，最令人遺憾的應該就是張亞中，前幾天先被洪秀柱一巴掌，這會兒再把他送考紀會，不明究理的人恐怕還會以為張亞中教授是國民黨的罪人，怎麼群起而攻之？

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