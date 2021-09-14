「蔡政府用司法限縮言論自由」　趙少康：印尼電文案就是政治判決！

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院長羅智強、副院長游淑慧去年開記者會，質疑前立法院長蘇嘉全私訪印尼高層圖謀個人私利，蘇嘉全提告，台北地院判4人賠200萬、登報道歉3天。對此，中廣董事長趙少康表示，王育敏等人有盡到查證義務仍被重判，「蘇嘉全印尼電文案就是政治判決、司法追殺！」

趙少康14日在臉書發文表示，蘇嘉全「印尼電文案」在刑事部分不起訴，外交部也證實確有這篇電文，電文第一頁就開宗明義「我國營事業似已被若干中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，王育敏等人在有憑有據下，法官卻依然重判4人應賠償200萬元。

趙少康指出，王育敏等人盡到查證義務，而不是憑空捏造、空穴來風，刑事判決更強調「日期錯誤，被告主觀上沒有犯意，屬可受公評政治性言論」因此獲不起訴，民事判決卻依然被重判200萬。

趙少康表示，過去有批評文建會「人渣公務員」言論判賠30萬元無須道歉、誣指馬英九收2億元政治獻金判賠180萬元，甚至烏龍爆料時力黨工持毒也只判賠40萬。一個有根據、經查證的吹哨者言論，刑事訴訟確定不起訴的案子，卻判賠高達200萬元，還要刊登半版廣告3天，「難道有憑有據的指控比這些案例還嚴重嗎？」

對於此次判決，趙少康指出，臉書批評陳時中就被提告並判拘役三天，到合理質疑「電文案」遭判賠200萬，顯見蔡政府利用司法限縮在野黨與民眾的言論自由，降低自己行政上可受公評的機會，製造社會輿論寒蟬效應的氛圍，「不是一個謙卑傾聽民意的政府該有的作為。」