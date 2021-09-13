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德總理推「史上最方便」快閃接種站！　電車和足球場內就能打

▲▼德國總理梅克爾。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾呼籲大眾盡快接種疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）12日呼籲，更多德國民眾應該在冬天來臨前，盡快接種COVID-19疫苗。她說最新推出的「流動接種站」，將會讓民眾花更少的時間就能接種疫苗，「接種疫苗從來沒有那麼簡單過。」

綜合外但報導，德國全國人口約8300萬人，目前已有5000萬人完全接種疫苗，覆蓋率達到62％。隨著流感和呼吸道症狀盛行的冬季在幾個月後就要來臨，梅克爾希望盡快推升全國疫苗的覆蓋率。

「接種疫苗從來沒有這麼簡單過」，梅克爾在她每周推出的影音播客中表示，「所以我請求你：保護自己和別人，快去打疫苗。」梅克爾口中所說「史上最方便」的疫苗接種，是衛生當局會在當地時間13日至19日奇蹟，於大眾運輸設施內、清真寺內以及足球場內，設立快閃流動接種站，民眾不必再特地預約並前往某地接種，而可以在日常生活路線中直接找到接種站。

隨著疫苗安全有效的疫苗接種率衝刺，德國公司與美國製藥大廠研製的輝瑞BNT疫苗，最快則會在10月中開放12歲以下的孩童施打。

德國目前出現單日確診病例上升的情況，其中多數演變成重症病並住進加護病房的病例，多是全國各地尚未接種的病患。目前德國累計確診數累計逾408萬例，逾9.2萬人死亡。

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