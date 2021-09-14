朱學恒送花圈到德國嗆聲謝志偉　民進黨團：刷存在感大可不必

▲朱學恒送花圈到德國嗆聲謝志偉 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）



記者林銘翰／台北報導

名嘴「宅神」朱學恒13日表示，駐德代表謝志偉沒有盡到增進台德關係的責任，反而花比較多時間在鬥爭國民，因此他請柏林的花店送上4盆花環，希望用行動糾正謝志偉。對此，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，這樣用花圈來刷存在感，其實真的大可不必。

朱學恒13日在臉書表示，自己身為一個納稅人，一直覺得謝志偉在德國沒有認真地盡到增進台德關係的責任，反而花了比較多時間在鬥爭出錢養他的國民，實在很糟糕，「尤其你又誤解甚麼小弟沒再送花因為知錯了，我只好用行動糾正你」。

民進黨團14日上午召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會，與會者包括洪申翰、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長蔡適應等人。

洪申翰受訪時表示，只要是有助於公共事務的討論，任何正向的監督，民進黨團都很歡迎，「但是類似這樣用花圈來刷存在感，其實真的大可不必」。

朱學恒說明，他在柏林時間9月13日下午1時15分時，特別請柏林花店送了4個很漂亮的花環到謝志偉辦公室，上面的德文分別寫著「 爾俸爾祿」、「民膏民脂」、「下民易虐」、「上天難欺」，希望謝志偉能看懂。

朱學恒還說，希望謝志偉能明白台灣的民眾對他的諄諄教誨，路過的德國朋友看到了，也記得要對他們解釋戒石銘的意思，「不要只會氣噗噗唷，回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」。