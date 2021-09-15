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謝志偉300字「紅花白花」反擊朱學恒　回收裝飾廁所酸爆

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴「宅神」朱學恒13日送德文翻譯版花環到德國柏林的駐德國台北代表處辦公室，並譏諷駐德代表謝志偉「希望你能看懂」。對此，謝志偉15日在臉書PO出3張照片，表示有同仁將垃圾桶裡的花撿起來，插在玻璃瓶裡裝飾男女洗手間，讓他忍不住脫口大讚「哇！環保又美學！」高EQ回擊朱學恒的譏諷，也獲得許多網友讚賞。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）

▲朱學恒送出2紅、2白的花環。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒）

朱學恒6月1日送4盆花籃給中央疫情指揮中心，上面標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」。他9月13日再度送出2紅、2白共4個花環，他表示，因為駐德代表謝志偉沒有盡到增進台德關係的責任，反而花比較多時間在鬥爭國民，因此請柏林的花店送上4個花環，希望用行動糾正謝志偉，甚至譏諷「希望你能看懂」。

對此，謝志偉15日透過臉書PO出一篇300字的文章，分享怎麼處理收到的花環，他表示，有同仁看到垃圾桶裡有花，於是撿起來裝飾男女洗手間，「幾朵紅玫瑰，插在玻璃瓶裡，簡單素樸的男女洗手間，頓時就顯得清新又溫暖」，他快步跟去看，忍不住脫口大讚，「哇！環保又美學！」

謝志偉回應朱學恒送花環。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

▼▲謝志偉把花拿來裝飾洗手間。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉，下同）

謝志偉回應朱學恒送花環。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

接著，謝志偉表示，他轉身愉快地往辦公室走去，隱約聽到同仁對著花兒說，「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出汙泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質」，他愣了一下並停下腳步，眼前浮現出一個「蕃薯」的圖像，「我不由也輕聲細語地，近乎呵護地對著『蕃薯』說，『你是從獨裁戒嚴裡走出來的，出汙泥而不染，更彰顯你自然樸實的本質。』嗯，也許有人問『有紅花，那白花呢？』有啊，有了這首詩，不就沒讓人家錢白花？」

▼謝志偉臉書全文。

謝志偉回應朱學恒送花環。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

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