龍劭華「未曾公開的影片」曝　蔡英文悼： 懷念他帥氣不羈的身影

記者蔡文鈴／綜合報導

金鐘視帝、資深演員龍劭華昨晚逝世享壽68歲，生前他演出許多作品令觀眾印象深刻，總統蔡英文今（15）日於臉書曝光一支「不曾公開的影片」，來紀念這位資深演員，跟大家一起懷念他在銀幕裡永遠帥氣不羈的身影。

蔡英文表示，去年到電影院看電影，看的就是他也有演出的《孤味》，印象特別深刻。儘管他不是扮演主角，但龍劭華先生是故事中畫龍點睛的靈魂人物，老夫老妻最後在計程車上唱歌的身影，令人回味。

蔡英文說，不論是《孤味》的陳伯昌、《花甲男孩轉大人》的鄭光煌、《翻滾吧！阿信》的黑松老大，或《阿嬤的夢中情人》的劉奇生、《天馬茶房》的海龍王，龍劭華先生投入演藝圈超過40年，無數的影視作品深入人心，也成為了「國民阿爸」。

蔡英文大讚，龍劭華在戲劇上表現性格的外放與內斂，情感上的矛盾與衝突，每次演出都帶著濃濃的台灣味，把台灣查埔人的角色演繹地活靈活現，就像是我們身邊的阿爸。

其實，蔡英文與龍劭華有一點緣分，在2015年競選總統期間，推出的第一支政策動畫「長照2.0政策篇」，就是邀請他來配音，相信當時他也承受了一些壓力，但依然爽朗地答應我們的邀約。錄影非常順利，一次OK，他的聲音親切又有魅力，讓一向被認為乏味的政策影片，整個活潑了起來。

如今傳出龍劭華逝世的消息，蔡英文感嘆，看到當年配音過程的花絮影片，令人百感交集。謹以這支不曾公開的影片，來紀念這位資深演員，跟大家一起懷念他在銀幕裡永遠帥氣不羈的身影。

▼龍劭華曾為蔡英文競選影片配音。（圖／翻攝蔡英文臉書）

