擁人妻坐大腿放閃10分鐘　4寶爸被抓包反咬正牌夫外遇

記者黃翊婷／新北報導

蔡姓人夫不滿妻子偷吃林姓男子，甚至還在工廠辦公室坐大腿、擁抱、親吻超過10分鐘，導致他精神大受打擊，不得不與妻子分居，因此決定提告求償60萬元。雖然後來林男反咬是蔡男外遇在先，但還是被新北地院法官判處應賠償10萬元，全案仍可上訴。

▲蔡男發現妻子與林男互動十分親密。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

蔡男在判決書中主張，妻子與林男今年1月16日晚間在工廠辦公室坐大腿、擁抱、親吻，親密互動超過10分鐘，雙方顯然已經不是普通朋友；同年3月他主動寄發律師函，希望林男不要再與妻子聯繫，但對方根本不理，甚至回函表示「雙方僅生意上往來，純屬誤會」。

蔡男認為，林男也是已婚之人，應當知道這樣的行為會對家庭和諧造成多大的傷害，妻子外遇的事情曝光後，他因為精神大受打擊，壓力過大，不得不暫時分居，因而決定提告求償60萬元的精神上損害賠償金。

▲林男反控是蔡男外遇在先。

林男則抗辯，是蔡男先對婚姻不忠，並在2021年10月離家與小三同居，蔡妻還曾為此報警，況且他們早在同年12月間就達成離婚共識，縱使尚未登記，夫妻之實也已經名存實亡，為此提告求償並無理由。

林男接著說，他與蔡妻本就熟識，一時失慮有越軌行為，但歸根究柢都是蔡男外遇的行為所致，「我是獨子，是家中唯一的經濟支柱，尚有高齡雙親及4名幼子需要扶養」，還要支付父親治療心臟病的龐大醫療費用，經濟負擔很大，希望法官能酌情減輕或免除賠償責任。

對此，新北地院法官認為，林男與蔡妻發生坐大腿、擁抱、親吻等親密行為，都有錄影光碟為證，往來程度確實已經超出一般朋友之間的情誼；而不論蔡男是否外遇，林男都是在蔡妻婚姻關係存續期間做出上述行為，的確侵害到蔡男的配偶權，衡量雙方經濟收入、受侵害程度等因素，最終判他應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。