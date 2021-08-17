人妻躲疫情離家2個月　夫曝「又老又醜心碎錄音」心寒休了

記者黃翊婷／新北報導

新北市金姓男子1994年間與高姓女子結婚，但婚後3、4年兩人便分房睡，後來妻子聲稱要躲疫情，離家長達2個月，期間聯繫想改善婚姻關係，竟然挨罵「又老又醜、死了沒人理」等話，這才心寒決定訴請離婚。雖然高女辯稱自己也受到冷暴力，堅持不離婚，但新北地院法官認定她的可歸責事由較高，最後裁定准許離婚，全案仍可上訴。

▲高女每天帶著行李外出，她聲稱離家2個月是去躲疫情。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

在新北地院一審判決書中，金男主張，與妻子婚後同住在新北市，兩人沒有生育子女，因為個性不同、價值觀念差異大，婚後3、4年便分房睡，生活起居互不相干，妻子幾乎避不見面，每天揹著行李外出，還聲稱回家只是為了睡覺，他曾試圖了解妻子的行蹤，但遭到拒絕，「今年5月20至7月23日她更長達2個月不歸，完全沒有跟我聯繫，我因此跑到派出所報案失蹤。」

金男表示，妻子離家期間他屢次嘗試聯繫、溝通，想要改善婚姻狀況，卻被以「又老又醜，比我還醜」、「你沒屁眼」、「死了沒人理」等話羞辱，對方甚至開出支付500萬元或贈房的二選一條件，答應了才同意離婚，讓他精神上受到極大痛苦，忍無可忍才決定訴請離婚。

而高女辯稱，她因為工作不穩定，都是丈夫睡著了才到家，早上又出門工作，才會遇不到彼此，「關起門來沒什麼分房不分房，我身體狀況不佳，怕沒地方住」，但丈夫會使用冷暴力，曾辱罵、吐口水還把她鎖在門外，家中也沒有過濾水、冰箱可用，夏天也沒有冷氣吹，「他沒有給我生活費，我車禍時他說無法照顧我，我在外面看醫生流浪，不是我不回家」。

▲金男與高女婚後發現彼此個性、價值觀差異很大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

不過，金男出示的錄音證據，確實錄到高女罵他「又老又醜，比我還醜」、「你沒屁眼」、「死了沒人理」。對此，高女並未爭執錄音的真實性，也沒有否認今年5月20至7月23日不回家一事，僅表示，「他一直說家是他的所以我讓給他，5月20日離家後我沒有告訴他，我去躲疫情，他根本不管我，我怎麼溝通，這種男人還能講什麼，我與世隔絕不想接電話。」

雖然高女不同意離婚，但新北地院法官認為，高女的言行已經傷害夫妻間互愛互諒互信的關係，且無心維持適當的互動與溝通，也沒有積極修復婚姻之舉，而是一再指責丈夫，加上她聲稱遭受冷暴力，卻無法提出任何證據，綜觀整起事件，她的可歸責事由較高，最終裁定准許丈夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。