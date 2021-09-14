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媒體爆料嘉義監獄出現土皇帝管理晚間噤聲　矯正署澄清

▲▼監獄，受刑人，監獄管理員，獄政人權，鐵窗。（圖／記者周宸亘攝）

▲嘉義監獄被媒體報導土皇帝管理，監獄發聲明澄清。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

媒體爆料，稱嘉義監獄出現主管「土皇帝」管理疏失，因為與空中大學合作而壓縮收容人活動空間，甚至還禁止收容人晚間到第二天清晨發出聲音，另外因疫情關係，與眷屬同住後還必須隔離14天，等於另外一種處罰。嘉義監獄回應，報導有些與事實不符，有些需要檢討改進，獄方虛心接受。

網路周刊媒體14日做出一系列標題為「嘉監主管土皇帝」報導，指稱收容2千餘人的嘉義監獄，雖是第一個與空中大學合作的監獄，但今年才到任的空大主管刻意刁難，讓80多名收容人擠在狹小空間上課，上廁所還在沒隔板的空間如廁，等於在授課女老師面前裸露，讓人尷尬。也因為新主管的刁難，最後有10名收容人棄讀。

另外報導也提到，原本表現良好的收容人可以讓眷屬入監獨處4小時，但因疫情關係，與眷屬同處後，收容人反而要被單獨隔離14天，變成另一種懲罰。此外，報導中也說，嘉義監獄在晚餐7點後到隔日清晨6點多，實施全監靜坐，收容人嚴禁交談，若被發現不但會遭斥責，還會被扣分，甚至登記違規。

對於媒體報導，嘉義監獄發出聲明澄清，有關空大教室安排致影響上課品質，係屬各項教化處遇之空間，經調整各班別授課情形及徵詢授課老師意見後，將妥適安排空大面授課程之上課地點，以確保收容人學習品質。另外嘉監也調查，空大每日均有安排室內適當處所從事運動或其他舒展身心之活動，同時考量授課情形及運動場所配置，每周安排3日戶外運動，與法令規定無違。至於棄讀的人數，嘉監澄清，並非報導所提到10人，僅有3人家庭因素棄讀。

至於眷屬入住的狀況，有時確實會因為眷屬入監時間不同而壓縮時間，嘉監承諾會檢討改善。而隔離14天的問題，嘉監回應，考量收容人家屬在外接觸對象不一，而監獄係屬高群聚、高傳染之封閉建築及生活環境，為維護防疫期間之監獄內受刑人健康，才會予以隔離，以避免監獄內發生大規模群聚感染事件。最後是提到夜間噤聲，嘉監回應，每日夜間7時至9時實施「靜默」時間，該時段收容人保持靜默、作息如常，可看書、抄經寫字、收聽收音機、舖床睡覺等；期收容人能靜心思過，助其復歸社會。報導靜默時間至隔日清晨6時40分，與事實不合。

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