【專訪冤平協會理事長】台大法學教授李茂生：「希望不要太旺！」

▲台大法律系教授李茂生擔任台灣冤獄平反協會理事長，希望業務「不要太旺！」。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣大學法律系教授李茂生於日前接下台灣冤獄平反協會（以下簡稱冤平）新任理事長的重責大任，對於未來的期許，李茂生說：「希望不要太旺！」因為冤平協會的業務太旺，就代表司法還有很多問題。他希望能有這麼一天，冤平協會沒有什麼案件，不需要救援，這代表台灣的司法，「才是說有進步了吧！」

李茂生提到冤平目前的狀況，認為是對以往司法漏洞的「清倉」，但他也肯認司法院的正面回應，「法官們願意改變，正視冤案問題。」他發現，司法院將這些冤案透過學界研究評估，另外也透過內部研討會、訓練等等，希望能減少更多冤案發生。「基本上，我們的司法正在進步中！」李茂生指出，這是他回國30多年來，近幾年才看到的跡象。

提到冤案成因，李茂生歸納出三個階段的問題。首先，第一個階段是警察蒐證階段，「警察的蒐證亂七八糟！」警察在強制處分的「正當法律程序」原則一點都不在意，成為冤案最大成因之一。李茂生指出，對警察要求「正當法律程序」原則，並非僅僅是為了保護當事人，更重要的是，確保法治國家必須恪守人性尊嚴與保證最低限度的公正。也因此，李茂生認為警察養成過程的錯誤，再加上警察體系的保守，「拒絕外部的監視，成了鐵桶」，以至於「這些年來警察的變化，沒有司法體系改變的大。」

第二個階段是檢察官的困境。李茂生指出，「檢察官在某種程度上是被警察綁架。」他認為，因為檢察官若在證據篩檢部分沒有專業判斷能力，就容易被警察提供的證據左右。李茂生認為，這必須從司法官訓練著手，若能將法官、檢察官分流訓練，才能加強檢察官專業，盡量不被警察左右。不過檢察總長江惠民上任後，李茂生發現，江惠民在冤案處理上願意著力，願意改變。「他們真的有一群人想要轉變！」尤其在台中檢方協助鄭性澤平反、台南檢方協助謝志宏平反，「我們對江惠民是越來越有信心！」

第三階段則是法官的問題。因為前兩個階段舉證不足，讓法官實在難為，演變到最後，法官無法相信檢警單位的舉證，只能猜測，全都是法官「職權調查」，也無法落實「無罪推定」、「罪疑惟輕」的原則。他認為，現在法官調查的有罪證據心證程度約能達到七、八成，但實際上真正有問題的證據，就在於那少數的二、三成，這些證據甚至可以完全推翻有罪的結果。不過李茂生也認為，輿論壓力也是個問題，他舉出嘉義的鐵路殺警案為例，年輕的一審法官還能堅持理念，做出無罪判決；但到了二審、三審，輿論、社會的壓力一出來後，資深的法官就順應輿論潮流，改判有罪。冤案，也許就這麼產生了。

最後，李茂生說，我國的司法制度確實慢慢進步中，但檢警的問題就比較大了。檢察官的問題要看法務部能否願意改革；至於警察，李茂生說，「我不知道這個單位未來要走到什麼方向。如果現在還是用警察大學畢業的人來擔任警政署長，那問題就改變不了；但如果不用警大畢業的人來當警政署長，那就完全『管不了』。所以，就死僵在那裡了。」

▼李茂生（左2）自前任理事長葉建廷（右2）手上，接下冤獄平反協會理事長的職務。（圖／冤獄平反協會提供）