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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【專訪冤平協會理事長】李茂生：監獄人權要進步先給收容人自尊

▲▼專訪冤獄平反協會新任理事長台大法律系教授李茂生。（圖／記者李毓康攝）

▲冤獄平反協會新任理事長、台大法律系教授李茂生。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台灣冤獄平反協會新任理事長、台大法律系教授李茂生，長期關注獄政人權。對於我國監所人權，他建議監所能加入更多外部監視機制，同時要給收容人自尊與自信。他舉收容人髮禁為例，他認為髮型是一種人身自由的表現，若在符合安全、衛生的要求下，應該可以適度開放，讓收容人在日常建立其自尊與自信，也有利將來出監復歸。

談到監獄人權，李茂生第一句話就說，「監獄內部的問題，事先預防是不可能的。」他以冤案為例，冤案有警察、檢察官、法官三個階段的問題，但至少法官是公開審理，可公開檢視，檢警也必須依法行政，必須面對外部監督，但是監獄，「從頭到尾全是閉鎖的，很難改啦！」李茂生認為，欠缺外部監督機制是監獄人權最大的問題，因此監獄人權低落，難以挽救。

他另外舉出參與本次《少年矯正機關收容處遇實施條例》研修經驗為例。他認為，髮型對青少年是表現個人風格的一大途徑，但少年矯正機關卻實施髮禁，李茂生認為，只要在安全、衛生的要求下，應該可以適度開放髮禁，「用外在的儀容來表達自我存在的價值，這是憲法保障的表現自由！」但李茂生的提議卻遭在場部分學者及官方的強力反對，所幸，最後在法務部次長陳明堂的主導下，採取李茂生的意見，讓該條草案通過。

至於司法院長許宗力在大法官釋字第755號解釋補充理由書提到「受刑人只是穿著囚服的國民」，李茂生氣憤的說，「這叫屁話！許宗力自己去裡面住住看，看看他們到底是不是穿著囚服的國民，根本不是！連頭髮都不能自己決定了。」

「在日常生活要培養他（收容人）最基本的自尊，這是監所處遇最基本的！」光是監所收容人的服裝（內衣、短褲、藍白拖），「根本在貶低他們的社會地位！在監所裡，我（監所長官）穿襯衫、你（收容人）穿汗衫；我穿皮鞋、你穿拖鞋，這樣我在教導你、指正你時，你是不是會感到很自卑？」

目前監所欠缺外部監督機制的狀況下，官方改採外部人士監督，但這群官方眼中「專業」、「權威」的外部人士，卻讓他不敢恭維。他最後表示，監獄人權要改進，「還要很久！」因為監所諸般的問題，「沒有突破口、完全沒有突破口！」

▼李茂生認為台灣的監獄人權要改進，「還要很久！」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼專訪冤獄平反協會新任理事長台大法律系教授李茂生。（圖／記者李毓康攝）

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