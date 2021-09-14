石木欽懲戒案再開庭　翁茂鍾心臟開刀請假案件候核辦

▲石木欽。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭14日下午再度開庭審理，石木欽仍未出庭，由律師廖芳萱代為出庭。另外他聲請傳喚的證人、佳和實業負責人翁茂鍾，也因心臟開刀請假。審判長吳景源裁示，因心臟開刀還需休養不知多久，案件候核辦。

全案於6月底首度開庭審理，本案除職業法官外，另外還加入2名參審員共同審理，不過全案於7月中第二度開庭審理時，監察院代表突然當庭提出，合議庭准許石木欽不用出庭得以委任代理人到庭，明顯執行職務有偏頗，因此聲請法官迴避。合議庭隨即諭知停止審理，靜候法官迴避裁定結果。迴避案於8月間做出裁定，懲戒法院駁回監察院迴避聲請，因此同一個合議庭於14日再度開庭審理。

本次開庭最大焦點，在於石木欽與監察院均向法院聲請傳喚翁茂鍾出庭作證，但翁茂鍾沒有出庭，直到開庭時，審判長吳景源才表示，翁茂鍾因心臟開刀，向法院請假，另外也不知道心臟開刀需要休養多久，所以他的部分候核辦。

接著吳景源開始解釋被聲請迴避的原因，就是沒有強制石木欽出庭，反而允許石木欽僅派代理人出庭。吳景源解釋，因懲戒程序準用行政訴訟程序，並非如刑事訴訟程序，可以拘提、羈押、通緝等方式，強制被付懲戒人出庭。另外如果被付懲戒人不到庭也委任律師出庭，那法院只能一造辯論判決，可是又不能對被付懲戒人為不利認定，所以，只要被付懲戒人合法委託律師出庭，懲戒法院法官一定准許，這乃是制度問題，並非是否有人為操作的問題。

案件開庭後，反倒是石木欽委任律師廖芳萱先出招，她說，監察院去年6月間首度審理彈劾石木欽案，當時做出彈劾不成立的決議，結果，疑似在異議程序還沒完成時，監察院就在8月間作出第二次審理彈劾石木欽案的議程，並決議彈劾。廖芳萱認為，這才有程序不合法的問題，監察院才是隻手遮天。對此，監察院回應，首次彈劾不成立後，其他監委提出異議成功，案件已經歸零；再加上其中的監察委員已經換人，故此，第二次作出彈劾的決議合法，並無程序不合法之疑。

▼石木欽委任律師廖芳萱。（圖／記者吳銘峯攝）