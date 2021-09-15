水族箱、水族用品注意用電安全　小心引火！

▲台南市永康區1家日式料理餐廳發生火災，火災後調查發現係餐廳圓形陶瓷水族箱電氣設施起火造成火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

飼養水族寵物許多人都相當喜愛，在家中適當位置擺放水族箱飼養觀賞魚、蝦或水草等，除了可供觀賞外，普遍認為在環境風水運勢上亦有相當幫助，但卻因用電安全問題，經常傳出水族箱引發火災案件，民眾在飼養水族寵物時，豈能不小心謹慎。

2021年9月上旬凌晨時分，台南市永康區發生一起日式料理餐廳火災，消防局119據報該處鐵皮日式料理餐廳發生火災，黑色濃煙由屋內竄燒出，非營業時間，裡面沒人受困…等語，消防局受理後陸續派遣6個消防分隊前往滅火搶救，並由大隊部前往指揮，到達時日式料理餐廳1樓鐵捲門及鐵門均關閉上鎖，黑色濃煙正竄出中，消防人員立即以圓盤切割器及三用敲棒破壞開啟進入滅火搶救，在警義消的合作下，火勢迅速撲滅，並未延燒鄰屋，火災後調查發現係餐廳圓形陶瓷水族箱電氣設施起火造成火災。

水族箱構造配備不外乎水族箱本體、養殖水、水族寵物、底沙、空氣幫浦、水循環過濾設備、燈光及溫控設備等，空氣幫浦、水循環馬達、燈光及溫控加熱器均需連接電源方可運作，且經常插設於延長線插座內，通電中延長線、空氣幫浦、水循環馬達、燈光及溫控加熱器經常會與養殖水或水蒸氣有所接觸，甚至濕氣瀰漫，當防水絕緣性發生問題時，就可能會造成電路異極間導通電流產生高溫、短路，甚至長時間造成「積污導電」的情況，增加火災風險。再者，空氣幫浦的缺水空轉、水循環馬達的阻塞或水源不足造成空轉、溫控加熱器過度加熱及電源線或電氣接點的異常，亦可能會引起火災，民眾您欣賞水族之際，豈不能有所防範。

消防局提出防範水族箱發生火災建議：1、水族箱的位置，與插頭插座應保持適當距離，以避免因受養殖水淋濕（濕氣瀰漫）而造成電路異極間導通電流，且建議避免使用延長線，在不得已的情狀下選擇使用延長線，請避免綑綁及避免重物壓在延長線電線上。2、水族箱建議可加蓋，以防止養殖水流動、噴濺出，灑落於通電中電氣設備，造成設備短路或危害。3、水族箱電氣線路附近請勿放置塑膠袋、紙張、紙箱或衛生紙等較易燃可燃物。4、請購買品牌標示清楚水族箱及其相關電氣設施，勿購買來路不明產品，自行施作水族設備時，亦應遵守相關裝置規則。5、經常清洗、檢修水族箱及其相關電氣設施，發現異常燒熔、發熱或損害時，請立即維修或汰換。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：｢用電不超過負載｣、｢電線不綑綁折損｣、｢插頭不潮濕污損｣、｢電源插座不常插｣、｢電器旁不放物品｣及｢不使用沒安全標章的電器｣之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局李明峯局長提醒民眾，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

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