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7縣市首長齊聚南投　邀民眾暢遊20條自行車經典路線兼搶GIANT公路車

▲7縣市首長齊聚南投，行銷各地20條經典自行車路線觀光。（圖／記者高堂堯攝）

▲7縣市首長齊聚南投，行銷各地20條經典自行車路線觀光。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，為活絡觀光經濟，自新竹縣至嘉義市等中部7縣市地方政府7縣市地方政府結合交通部觀光局所推動的「2021自行車旅遊年」城市觀光主題，精選20條特色自行車道，推出自行車闖關集章活動，搭配智慧集章APP，民眾在活動期間只要完成集章闖關任務並參加抽獎活動，就有機會抱回價值近5萬元的GIANT公路車。

南投縣長林明溱今日邀請台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義副市長陳淑慧齊聚縣府，發表區域合作成果，隨後進行自行車行銷活動啟動儀式；知名國際沙畫藝術家馬力歐現場以自行車徜徉於以7縣市美景為主軸，串起各地自行車道，帶來「七城騎跡沙畫」演出，藉此吸引民眾前往健康旅遊。

▲7縣市首長齊聚南投，行銷各地20條經典自行車路線觀光。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣政府安排特技演出，行銷7縣市20條經典自行車路線觀光。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱指出，7縣市都有美麗的自行車道供民眾暢遊，同時蒐羅自行車道周邊景點與美食，集結成「中台灣自行車旅遊攻略電子書」；南投縣規劃集集自行道、中興新村自行車道、日月潭自行車道以及埔里環鎮自行車道等4條路線，且每星期都有抽獎活動，歡迎大家到南投旅遊消費。

縣府指出，活動期間自9月16日至10月31日止，共計46天，參加者可前往官方指定的20條指定自行車道進行闖關集章，只需要一鍵下載集章APP應用程式，掃瞄指定店家或景點QRcode，搭配GPS定位，便可完成集章闖關任務並參加抽獎活動，除了100多個精美好禮及各縣市限量參加獎，還有機會抽中價值4萬9800元的GIANT公路車。
 

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