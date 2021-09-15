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中秋防火不間斷　台南灣裡分隊喜樹國小視訊線上宣導全面化

▲台南市消防第七大隊灣裡消防分隊人員魏士傑，與南區喜樹國小共同合作，辦理校園直播防火防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防第七大隊灣裡消防分隊人員魏士傑，與南區喜樹國小共同合作，辦理校園直播防火防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節是我國重要民俗節日，家家戶戶賞月兼烤肉已成習慣，但隨著國內疫情快速變化，台南市禁止中秋大型社區烤肉活動，但家戶烤肉不禁止，也不鼓勵，而近來烤肉器具亦日趨多樣化，各式烤肉架及加熱瓦斯罐等爐具產生高溫及火源，稍有不慎有可能引起火災。

▲台南市消防第七大隊灣裡消防分隊人員魏士傑，與南區喜樹國小共同合作，辦理校園直播防火防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應疫情期間，為防範群聚事件發生及避免疫情擴散，也顧及防火宣導的重要性，台南市消防第七大隊灣裡消防分隊人員魏士傑，發揮巧思特地與南區喜樹國小共同合作，於早上朝會時段透過學務處電腦系統辦理校園直播防火防災宣導活動，宣導居家防火用電安全及爆竹煙火等安全注意事項，讓學生們建立正確的防火觀念，同時目前適逢國家防災日期間，也向全校師生宣導地震防災觀念，當地震發生時把握「趴下、掩護、穩住」保命三步驟，當遭遇任何災害，才能即時應變，降低災害傷亡及損失。

▲台南市消防第七大隊灣裡消防分隊人員魏士傑，與南區喜樹國小共同合作，辦理校園直播防火防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為維護用火用電及地震避難安全，台南市消防局第七大隊長黃輝林表示，消防局局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，在此特地呼籲，中秋節期間民眾應注意居家防火安全，烤肉烹煮用火務必人離火熄，建議住宅安裝住宅用火災警報器，同時也請留意注意液化石油氣瓦斯鋼瓶、爆竹煙火施放安全及地震防災工作，災害不會等準備好才降臨，希望透過這次線上宣導活動教導師生正確的防火防災觀念，在面臨真正的災害事件威脅時，能夠迅速且正確的執行各項救災或避難作為，減少生命財產損失。

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