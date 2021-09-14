Delta在台灣很久了？前台大醫「曝1關鍵點」怒轟：有這麼肉咖嗎

▲台灣目前疫情看似穩定，沒有向外擴散跡象。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布新增2例本土確診，與幼兒園群聚相關，整起群聚關聯個案增至32人；此外，也公布北市裝修工人（案16168）及其妻子基因定序與幼兒園完全一致，這也讓前台大感染科醫師林氏璧鬆了一口氣，「沒有2條以上的傳染鏈」，但對於有人不斷質疑Delta自屏東個案爆發後根傳台灣，他也有話要說。

關於今日新增的案16204、16205分別為30多歲男性及未滿5歲女童，為同住家人，指揮官陳時中表示，新增本土個案都有北部某幼兒園相關接觸史，於9月6日匡列為居家隔離對象。案16204於9月12日出現發燒等症狀，2名個案由衛生單位安排採檢，於今日確診，衛生單位刻正進行相關疫調及接觸者匡列。

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北市裝修工人與其妻子的病毒基因序列也於今日出爐，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這兩人完整定序比對和幼兒園群聚完全一致，研判為同一事件，而整起幼兒園序列和過去境外移入或者屏東本土群聚、桃園機師相關群聚都不相同，這是國內全新的Delta序列，跟過去都不太一樣。

此外，羅一鈞還說，對比國內已驗出的Delta資料庫看來，幼兒園群聚案的Delta與南非、美國境外移入個案相對接近，但也很勉強，因為有6、7個位點差異，無法推論是什麼關係。至於有記者問及埃及當地病毒株，也因官方公布Delta序列近期未有更新資料，難以進一步比對。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

對於此結果，前台大感染科醫師林氏璧相當樂觀，認為今日新增2本土個案因早已匡列不需太擔心。至於裝修工人確認與幼兒園群聚案同一序列，代表這一圈人都是同一事件，沒有2條以上傳播鏈，疫情相對單純比較好控制下來。

林氏璧話鋒一轉，聽聞有些人懷疑Delta病毒已在台灣根傳很久，比方從屏東爆發本土確診時就沒有離開過，他痛批「如果這樣的話這病毒序列應該要和屏東的Delta序列相像才對呀，但看來並非如此。」他接著說，若Delta真的在社區存在已久，卻一直沒燒起來，「那它還叫做Delta嗎？Delta有這麼肉腳嗎？」

林氏璧對於今年5月有人質疑「台灣社區早就有病毒進來，只是沒篩檢就沒案例」，他感到相當不滿，反駁自5月爆發迄今，台灣每天可驗2萬多個檢體，7日PCR陽性率壓到萬分之3～4間，「你還在說Delta早潛伏在社區只是沒篩出來，你可以換一套說詞嗎…我暈。」